Авдіївка є пріоритетним напрямком для армії рф на фронті - британська розвідка
Київ • УНН
Британська розвідка повідомляє, що російські війська посилили атаки навколо Авдіївки та провели ротацію додаткових військ на лінії фронту в місті, яке залишається ключовим об'єктом їхніх наступальних зусиль.
російські війська, ймовірно, провели ротацію додаткових сил на Авдіївський напрямок. Місто на Донеччині залишається пріоритетним напрямком для росіян на фронті. Про це йдеться в новому звіті Міноборони Британії на основі розвідданих, пише УНН.
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Як зазначається, Авдіївка залишається головним напрямком російських бойових дій. росія продовжує атаки на південно-східній околиці міста, де точаться вуличні бої.
За останні два тижні, російські війська, ймовірно, провели ротацію додаткових сил на Авдіївський напрямок, посиливши тиск на українські позиції навколо міста
Україна продовжує проводити контратаки, щоб зберегти основний маршрут постачання до міста.
Як зазначається, за останні чотири тижні по українських позиціях в Авдіївці було випущено близько 600 керованих боєприпасів тактичної авіації. Російські літаки збільшили кількість ударів керованими авіаційними бойбами 30 до 50 на день 5 лютого 2024 року, що на 66 відсотків більше, ніж за останні два тижні.
Проте, як зазначається, російські винищувачі змушені запускати боєприпаси на велику відстань, що знижує їхню точність через постійну загрозу з боку української протиповітряної оборони.
"росія майже напевно продовжить наступальний тиск у цій зоні протягом наступних кількох тижнів, інтенсивно використовуючи тактичну авіацію на підтримку своїх зусиль", - резюмували у розвідці.
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