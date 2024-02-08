Авдеевка является приоритетным направлением для армии рф на фронте - британская разведка
Британская разведка сообщает, что российские войска усилили атаки вокруг Авдеевки и провели ротацию дополнительных войск на линии фронта в городе, который остается ключевым объектом их наступательных усилий.
Украинские спецназовцы захватили вражеский опорный пункт на господствующей высоте
Украинские силы специальных операций провели операцию "Говерла", захватив вражеский опорный пункт на господствующей высоте, которую украинские войска не могли взять под контроль в течение нескольких месяцев.
Партия Гройсмана чужим руками "наехала" на "слуг народа": как именно
Партия Гройсмана чужим руками "наехала" на "слуг народа": как именно.
Экономия "Калибров" россиянами связана с попытками избегать рисков в оккупированном Крыму - Гуменюк
Возможная экономия российскими оккупантами ракет "Калибр" связано с попытками избежать рисков для армии рф в оккупированном Крыму.
Украина проведет саммит со странами Западных Балкан в ближайшее время - Вучич
Президент Сербии заявил, что примет участие в предстоящем саммите между Украиной и странами Западных Балкан.
У оккупантов на Херсонщине действует "командирское эмбарго" на бронетехнику - Гуменюк
россияне наложили запрет на использование бронетехники во время штурмов в Херсонской области из-за предыдущих потерь, и теперь проводят только пехотные атаки.
Неизвестные расстреляли автомобиль заместителя городского головы в Никополе, он погиб - правоохранители
Неизвестный расстрелял авто заместителя председателя Никопольского городского совета в Украине, и полиция работает над поиском подозреваемого.
На Таврическом направлении Силы обороны сбили российский вертолет - Тарнавский
На Таврическом направлении 7 февраля Вооруженные силы Украины отразили 64 штурма со стороны российско-оккупационных войск, уничтожили 34 единицы российской военной техники, в том числе вертолет, и нейтрализовали или уничтожили 178 беспилотных летательных аппаратов.
Судилища над 33 украинскими военнопленными: Лубинец обратился к ООН и МККК
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец направил официальные письма в ООН и МККК, чтобы зафиксировать нарушения международного гуманитарного права после того, как более 30 украинских военнопленных были приговорены к 27-29 годам лишения свободы так называемым "судом" в оккупированном Донецке.
Злата, Жива, Марк и Авель: самые распространенные и редкие имена, которыми в прошлом году называли младенцев в Украине
Министерство юстиции опубликовало самые распространенные и редкие имена, которыми называли младенцев в Украине во второй половине 2023 года, среди которых Джульетта и Авель.