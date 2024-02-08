Авдеевка является приоритетным направлением для армии рф на фронте - британская разведка

российские войска, вероятно, провели ротацию дополнительных сил на Авдеевское направление. Город в Донецкой области остается приоритетным направлением для россиян на фронте. Об этом говорится в новом отчете Минобороны Британии на основе разведданных, пишет УНН.

Детали

Как отмечается, Авдеевка остается главным направлением российских боевых действий. россия продолжает атаки на юго-восточной окраине города, где идут уличные бои.

За последние две недели, российские войска, вероятно, провели ротацию дополнительных сил на Авдеевское направление, усилив давление на украинские позиции вокруг города - указывает британская разведка.

Украина продолжает проводить контратаки, чтобы сохранить основной маршрут снабжения в город.

Как отмечается, за последние четыре недели по украинским позициям в Авдеевке было выпущено около 600 управляемых боеприпасов тактической авиации. Российские самолеты увеличили количество ударов управляемыми авиационными боеприпасами с 30 до 50 в день 5 февраля 2024 года, что на 66 процентов больше, чем за последние две недели.

Однако, как отмечается, российские истребители вынуждены запускать боеприпасы на большое расстояние, что снижает их точность из-за постоянной угрозы со стороны украинской противовоздушной обороны.

"Россия почти наверняка продолжит наступательное давление в этой зоне в течение следующих нескольких недель, интенсивно используя тактическую авиацию в поддержку своих усилий", - резюмировали в разведке.

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