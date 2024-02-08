Еще плюс 910 оккупантов и 11 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 392 380 человек, 6383 танка и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.02.24 ориентировочно составили:

личного состава - около 392 380 (+910) человек,

танков - 6383 (+11) ед,

боевых бронированных машин - 11899 (+20) ед,

артиллерийских систем - 9411 (+24) ед,

РСЗО - 980 (+0) ед,

средства ППО - 666 (+1) ед,

самолетов - 332 (+0) ед,

вертолетов - 325 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 7191 (+14),

крылатые ракеты - 1880 (+31),

корабли /катера - 24 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 12513 (+27) ед,

специальная техника - 1505 (+8)

Дополнение

По данным Генштаба, за прошедшие сутки произошло 92 боевых столкновения. В целом враг нанес 51 ракетный и 80 авиационных ударов, совершил 89 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Об этом сообщил в утренней сводке 8 февраля Генштаб.

Украинская авиация нанесла 6 ударов по оккупантам за сутки - Генштаб