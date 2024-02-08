Ще плюс 910 окупантів та 11 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
З початку вторгнення в Україну російські війська втратили приблизно 392 380 осіб особового складу і 6383 танки.
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 392 380 осіб, 6383 танки та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.02.24 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 392 380 (+910) осіб,
танків ‒ 6383 (+11) од,
бойових броньованих машин ‒ 11899 (+20) од,
артилерійських систем – 9411 (+24) од,
РСЗВ – 980 (+0) од,
засоби ППО ‒ 666 (+1) од,
літаків – 332 (+0) од,
гелікоптерів – 325 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7191 (+14),
крилаті ракети ‒ 1880 (+31),
кораблі /катери ‒ 24 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 12513 (+27) од,
спеціальна техніка ‒ 1505 (+8)
Доповнення
За даними Генштабу, протягом минулої доби відбулося 92 бойові зіткнення. Загалом ворог завдав 51 ракетний та 80 авіаційних ударів, здійснив 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомив у ранковому зведенні 8 лютого Генштаб.
Українська авіація завдала 6 ударів по окупантах за добу – Генштаб08.02.24, 07:25 • 27053 перегляди