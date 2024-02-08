Ще плюс 910 окупантів та 11 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 392 380 осіб, 6383 танки та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.02.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 392 380 (+910) осіб,

танків ‒ 6383 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 11899 (+20) од,

артилерійських систем – 9411 (+24) од,

РСЗВ – 980 (+0) од,

засоби ППО ‒ 666 (+1) од,

літаків – 332 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7191 (+14),

крилаті ракети ‒ 1880 (+31),

кораблі /катери ‒ 24 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 12513 (+27) од,

спеціальна техніка ‒ 1505 (+8)

Доповнення

За даними Генштабу, протягом минулої доби відбулося 92 бойові зіткнення. Загалом ворог завдав 51 ракетний та 80 авіаційних ударів, здійснив 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомив у ранковому зведенні 8 лютого Генштаб.

Українська авіація завдала 6 ударів по окупантах за добу – Генштаб