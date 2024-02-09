россияне пытаются реализовать план по окружению Авдеевки и отрезать от города коксохим - Барабаш

российские оккупанты пытаются реализовать планы по окружению Авдеевки с юга и севера, одновременно продолжают лобовые штурмы и давят в районе Авдеевского коксохима, пытаясь отрезать завод от города. Об этом сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Детали

По его словам, ситуация в Авдеевке сложная.

Враг действительно пытается реализовать свои планы по окружению города с флангов с юга и с севера. В то же время пытаются штурмовать в лобовую - сказал он.

По его словам, россияне пытаются отрезать от города Авдеевский коксохим через дачный массив в старой части города и давят туда очень мощно.

Пытается враг все же через дачный массив, через старую часть города отрезать коксохим и давит он туда очень мощно. Ребята отрабатывают, продвижение не дают им делать, но ситуация действительно не простая - рассказал Барабаш.

Кроме того, он сообщил, что в Авдеевке по состоянию на утро остается 935 гражданских.

Что касается местного населения, то по состоянию на сегодняшнее утро 935 горожан еще остаются. Очень затруднена эвакуация в связи с большим количеством обстрелов сугубо по дороге - отметил Барабаш.

Дополнение

Британская разведка сообщала, что российские войска, вероятно, провели ротацию дополнительных сил на Авдеевское направление. Город в Донецкой области остается приоритетным направлением для россиян на фронте.

Авдеевка является приоритетным направлением для армии рф на фронте - британская разведка