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Окупанти на околицях Авдіївки, але Сили оборони їх стримують - Барабаш

Окупанти на околицях Авдіївки, але Сили оборони їх стримують - Барабаш

Київ • УНН

 • 21858 перегляди

Голова Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації повідомив, що поки російські окупанти перебувають на підступах до Авдіївки Донецької області, українські військові мужньо стримують їх і відбивають атаки.

Російські окупанти дійсно на околицях Авдіївки в Донецькій області, але українські військові їх стримують. Про це повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

На запитання, чи враження, що росіяни вже на околицях Авдіївки, правильне, Барабаш відповів: "Так. На жаль, є така правда, але хлопці мужньо стримують, мужньо відбивають. Сили ворога в рази більші".

Також він спростував дописи в Telegram-каналах про те, що Авдіївка вже впала.

"Вони (росіяни – ред.) заходять на околиці міста, вони є в приватному секторі, але до того, що все пропало, ще дуже далеко", - сказав Барабаш.

Доповнення

Барабаш повідомляв, що російські окупанти стараються все-таки реалізувати свої плани з оточення Авдіївки з півдня та півночі, водночас намагаються штурмувати в лобову. Також загарбники намагаються відрізати від міста Авдіївський коксохім й тиснуть туди дуже потужно.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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