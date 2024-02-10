Пошкоджені житлові будинки та ЛЕП: росіяни шість разів обстріляли Донеччину
Київ • УНН
Всього за добу росіяни 6 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Пошкоджені приватні будинки та лінія електропередач, інформації про постраждалих за добу не надходило.
Минулої доби, росіяни 6 разів обстрілювали населені пункти Донеччини. Пошкоджені приватні будинки та лінія електропередач. Про це заявив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, передає УНН.
Деталі
За його словами, інформації про постраждалих за добу не надходило.
Покровський район. У Гострому Курахівської громади пошкоджено будинок. Зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки.
Краматорський район. У Лиманській громаді обстріляні ліси та поля поблизу Торського, Зарічного, Ямполівки і Тернів.
Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 5 приватних будинків і нежитлова споруда. У Торецьку перебито лінію електропередач. Обстріляно Сіверськ — без руйнувань.
Всього за добу росіяни 6 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 127 осіб, у тому числі 43 дитини
Окупанти на околицях Авдіївки, але Сили оборони їх стримують - Барабаш09.02.24, 10:49 • 21858 переглядiв