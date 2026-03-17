Послу рф в Молдове вручили ноту протеста и бутылку грязной воды из Днестра

Киев • УНН

 • 1818 просмотра

МИД Молдовы осудил утечку нефтепродуктов из-за российской атаки на Новоднестровскую ГЭС. Загрязнение реки угрожает водоснабжению 80% населения страны.

Послу рф в Молдове вручили ноту протеста и бутылку грязной воды из Днестра
Фото: www.facebook.com/mfa.gov.md

российского посла в Кишиневе олега озерова вызвали в министерство иностранных дел Молдовы, где вручили ноту протеста и бутылку загрязненной воды из Днестра. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МИД страны.

Детали

Дипломату страны-агрессора вручили ноту протеста, в которой решительно осудили утечку нефтепродуктов в реку Днестр, что создает серьезные риски для окружающей среды и безопасности водоснабжения Республики Молдова. Это произошло после российской атаки на гидроэнергетический комплекс "Новоднестровск" в Украине 7 марта 2026 года.

Река Днестр обеспечивает водой примерно 80% населения страны и 98% города Кишинева. Министерство иностранных дел подчеркивает, что такие действия, имеющие значительное трансграничное влияние, представляют угрозу для окружающей среды, безопасности водоснабжения и здоровья граждан Республики Молдова и являются неприемлемыми

- говорится в заявлении.

Напомним

После российской ракетно-дроновой атаки по Черновицкой области 7 марта Днестр загрязнился нефтепродуктами. Экологический инцидент вышел за пределы области и угрожает не только Украине, но и соседней Молдове.

Евгений Устименко

ОбществоПолитикаНовости МираПогода и окружающая среда
Энергетика
Военное положение
Война в Украине
Дипломатка
Государственная граница Украины
Электроэнергия
Черновицкая область
Украина
Молдова