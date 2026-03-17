Послу рф у Молдові вручили ноту протесту та пляшку брудної води з Дністра
Київ • УНН
МЗС Молдови засудило витік нафтопродуктів через російську атаку на Новодністровську ГЕС. Забруднення річки загрожує водопостачанню 80% населення країни.
російського посла в Кишиневі олега озерова викликали в міністерство закордонних справ Молдови, де вручили ноту протесту і пляшку забрудненої води з Дністра. Про це повідомляє УНН з посиланням на МЗС країни.
Дипломату країни-агресора вручили ноту протесту, в якій рішуче засудили витік нафтопродуктів у річку Дністер, що створює серйозні ризики для навколишнього середовища та безпеки водопостачання Республіки Молдова. Це сталось після російської атаки на гідроенергетичний комплекс "Новодністровськ" в Україні 7 березня 2026 року.
Річка Дністер забезпечує водою приблизно 80% населення країни та 98% міста Кишинів. Міністерство закордонних справ наголошує, що такі дії, які мають значний транскордонний вплив, становлять загрозу для навколишнього середовища, безпеки водопостачання та здоров’я громадян Республіки Молдова і є неприйнятними
Після російської ракетно-дронової атаки по Чернівецькій області 7 березня Дністер забруднився нафтопродуктами. Екологічний інцидент вийшов за межі області й загрожує не лише Україні, але й сусідній Молдові.