Послы ЕС сегодня в третий раз попытаются одобрить продление либерализации торговли с Украиной

Послы ЕС сегодня снова попытаются одобрить продление соглашения о беспошлинной торговле с Украиной, сообщает RMF24, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, начало ключевой встречи - утром. Это уже третья встреча представителей 27 стран-членов ЕС после того, как неделю назад с Европарламентом был предварительно согласован компромисс, который затем был отклонен из-за сопротивления группы стран во главе с Польшей и Францией. Речь идет об усилении ограничений на импорт украинской сельскохозяйственной продукции.

Польша и Франция при поддержке группы соседних с Украиной стран, пишет издание, изначально стремились включить 2021 год - период, когда импорт из Украины был низким - в расчет объема квот на украинскую сельскохозяйственную продукцию.

Сейчас проект предусматривает, что учитывается средний показатель за последние два года, когда импорт уже был высоким. Но эта группа стран имеет, как подчеркивает Франция, блокирующее меньшинство и способна вносить изменения в соглашение. "Однако важен баланс между необходимостью поддержки Украины и интересами фермеров ЕС", - сказал дипломат ЕС в комментарии RMF FM.

"Как неофициально стало известно,.. компромисс, который рассматривается, предусматривает - вместо всего 2021 года - только полгода, начиная с июня. Такой компромисс означал бы частичное сокращение поступления украинского продовольствия", - отмечается в публикации.

Сообщается, что Франция и Польша также до сих пор пытаются применить количественные ограничения в отношении украинской пшеницы, которые сейчас касаются только сахара и яиц, а после компромисса с Европарламентом - также птицы, круп, овса и меда.

Франция, как отмечается, также стремится включить ячмень в список. "Однако это будет очень трудно", - указывает издание. Министр сельского хозяйства председательствующей в Совете ЕС Бельгии Давид Кларинваль дал понять во вторник, что согласия от стран Европейского Союза не было.

Бельгийцы, как сообщается, очень неохотно идут на уступки, поскольку внесение изменений будет означать дальнейшие переговоры с Европарламентом и очень сжатый период для утверждения соглашения, которое должно вступить в силу 6 июня еще на один год.

Такие ситуации, когда последующие переговоры происходят после компромисса с Европейским парламентом и предварительного одобрения позиции послами ЕС, происходят в Европейском Союзе очень редко, отмечает издание.

"Из-за протестов фермеров и предстоящих выборов позиции стран изменились", - сказал дипломат ЕС, косвенно критикуя довольно жесткую позицию бельгийцев.

Переговоры по изменениям в соглашение стали возможными благодаря поправке депутата Европарламента от PO Анджея Галицкого, принятой Европарламентом во время пленарного заседания. Без этой поправки действовал бы текст, предложенный Европейской комиссией.

Толчком стала и пятничная дискуссия глав государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе, где президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Дональд Туск говорили о соглашении с Украиной, указывает издание.

Напомним

31 января Европейская комиссия предложила продлить приостановление импортных пошлин и квот на украинский экспорт в ЕС еще на один год, одновременно предложив меры для смягчения возможного влияния этого на фермеров в ЕС.

В Европарламенте дали первое добро на беспошлинный доступ в ЕС украинских товаров еще на год, но с правом на ограничения, 7 марта.

19 марта в ЕС состоялся триалог по вопросу о продлении автономных торговых мер для Украины.

Однако, 20 марта послы ЕС не смогли одобрить продление мер по либерализации торговли для Украины накануне саммита лидеров блока, должны были обсудить этот вопрос на своей очередной встрече через неделю.

Справочно

Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной, включающее Зону углубленной и всеобъемлющей свободной торговли, обеспечило украинскому бизнесу преференциальный доступ к рынку ЕС с 2016 года. Сразу после начала российской агрессивной войны против Украины ЕС ввел в июне 2022 года автономные торговые меры, которые позволяют беспошлинный доступ для всех украинских товаров на рынок ЕС. Эти меры были продлены на один год в июне 2023 года и заканчиваются 5 июня 2024 года.