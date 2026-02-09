Поражение социалистов в испанском Арагоне: правительство Санчеса теряет поддержку в регионах

Правящая Социалистическая партия Испании (PSOE) получила очередной тревожный сигнал на досрочных региональных выборах в Арагоне, которые состоялись в воскресенье, 8 февраля. Результаты голосования подтвердили тенденцию к падению популярности кабинета премьер-министра Педро Санчеса, что стало уже второй крупной электоральной неудачей левых за последние два месяца. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Подробности

Согласно подсчету 98% бюллетеней, консервативная Народная партия (PP) уверенно лидирует, получив 26 мест в 67-местном парламенте Арагона. Хотя это на два мандата меньше, чем в 2023 году, консерваторы сохраняют статус ведущей политической силы региона. Зато социалисты существенно ухудшили свои позиции, получив лишь 18 мест против 23 в предыдущем созыве. Настоящим победителем избирательной гонки стала ультраправая партия Vox, которая смогла удвоить свое представительство до 14 мандатов, заняв третье место.

Испанский Верховный суд взял под стражу бывшего министра транспорта из-за коррупционного скандала

Такие результаты означают, что Народная партия для формирования стабильного большинства снова будет нуждаться в союзе с националистами из Vox, как это уже произошло после декабрьских выборов в Эстремадуре. Избирательная кампания в Арагоне фактически превратилась в референдум по политике центрального правительства, в частности острого вопроса легализации около полумиллиона мигрантов, что стало ключевым аргументом для мобилизации правого электората.

Экономические успехи против коррупционных скандалов

Политический кризис Санчеса разворачивается на фоне парадоксальной экономической ситуации. Несмотря на то, что Испания демонстрирует самый сильный экономический рост среди крупнейших стран ЕС, а уровень безработицы упал до исторического минимума, правительство не может конвертировать эти показатели в приверженность избирателей. Банк Испании прогнозирует рост ВВП на уровне 2,2% в 2026 году, однако избиратели больше сосредоточены на внутренних проблемах и вопросах национальной идентичности.

Генпрокурор Испании подал в отставку после приговора Верховного суда

Главным фактором падения личного рейтинга премьера стали многочисленные коррупционные расследования. Скандалы вокруг ближайших помощников Санчеса и подозрения относительно деятельности его жены серьезно подорвали доверие к социалистам. Следующим испытанием для действующей власти станут выборы в Кастилии-и-Леоне 15 марта, а июньское голосование в Андалусии может стать решающим для будущего нынешней коалиции.

Премьер Испании Санчес потерпел сокрушительное поражение на региональных выборах в Эстремадуре