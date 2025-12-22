$42.340.00
Ракетный комплекс "Панцирь"

Премьер Испании Санчес потерпел сокрушительное поражение на региональных выборах в Эстремадуре

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Социалистическая партия премьера Испании Педро Санчеса потеряла 10 мандатов на региональных выборах в Эстремадуре, получив 18 мест. Консервативная "Народная партия" укрепила лидерство с 29 местами, а ультраправая партия Vox удвоила поддержку до 11 мест.

Премьер Испании Санчес потерпел сокрушительное поражение на региональных выборах в Эстремадуре

Премьер-министр Испании Педро Санчес потерпел сокрушительное поражение на региональных выборах в Эстремадуре. Социалистическая партия (PSOE) потеряла 10 мандатов, получив всего 18 мест в парламенте, тогда как консервативная "Народная партия" (PP) укрепила лидерство с 29 местами. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Главным бенефициаром протестного голосования стала ультраправая партия Vox, чья поддержка удвоилась до 11 мест.

Выборы в аграрном регионе стали реакцией испанцев на ряд скандалов:

  • Сексуальные домогательства: обвинения против бывшего топ-помощника премьера Салазара подорвали доверие к партии.
    • Коррупция в окружении: под следствием за злоупотребление властью находятся жена и брат Санчеса, а бывший министр транспорта уже находится в тюрьме.

      Несмотря на стабильный экономический рост Испании, правительство Санчеса оказалось в политической изоляции. Этот проигрыш открывает избирательный цикл, который завершится общенациональным голосованием в 2027 году, где позиции премьера теперь выглядят максимально уязвимыми.

      Степан Гафтко

