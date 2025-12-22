Премьер Испании Санчес потерпел сокрушительное поражение на региональных выборах в Эстремадуре

Премьер-министр Испании Педро Санчес потерпел сокрушительное поражение на региональных выборах в Эстремадуре. Социалистическая партия (PSOE) потеряла 10 мандатов, получив всего 18 мест в парламенте, тогда как консервативная "Народная партия" (PP) укрепила лидерство с 29 местами. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Главным бенефициаром протестного голосования стала ультраправая партия Vox, чья поддержка удвоилась до 11 мест.

Выборы в аграрном регионе стали реакцией испанцев на ряд скандалов:

Сексуальные домогательства: обвинения против бывшего топ-помощника премьера Салазара подорвали доверие к партии.

Коррупция в окружении: под следствием за злоупотребление властью находятся жена и брат Санчеса, а бывший министр транспорта уже находится в тюрьме.

Несмотря на стабильный экономический рост Испании, правительство Санчеса оказалось в политической изоляции. Этот проигрыш открывает избирательный цикл, который завершится общенациональным голосованием в 2027 году, где позиции премьера теперь выглядят максимально уязвимыми.

