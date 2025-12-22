Прем'єр Іспанії Санчес зазнав нищівної поразки на регіональних виборах в Естремадурі

$42.340.00
Переговори у Флориді: сторони зосередилися на чотирьох основних документах - Умєров
Мокрий сніг, тумани та морозні ночі: синоптики розповіли, яким буде початок нового тижня в Україні
Військові рф примусово вивезли 50 українців із Сумщини: Лубінець вимагає від москалькової негайно їх повернути
Обмеження знято: у межах міста Маяки відновлено рух на автодорозі Одеса — Рені
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
На росії знову "просів ґрунт": цього разу разом із магістральним газогономPhoto
Над Чорним морем помітили новітній американський літак-розвідник - Кримський вітер
У Хорватії та Румунії зафіксували випадки лепри: влада запевняє, що ризику поширення немає
Генсек НАТО відповів чому попри надії на мир не вдається закінчити війну
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинку
МЗС України вимагає покарання за ксенофобські випадки проти українців у Польщі
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинку
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Джеффрі Епштайн
Рустем Умєров
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Державний кордон України
Румунія
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon
Супермодель Жизель Бюндхен таємно вийшла заміж за свого бойфренда у Флориді
Сину режисера Роба Райнера діагностували шизофренію і корегували ліки до вбивства батьків - ЗМІ
Ахтем Сеітаблаєв показав рідкісні фото з донькою та онукою з Бельгії
П'ять культових фільмів про Різдво: що подивитись напередодні новорічних свят
Ракетний комплекс "Панцир"

Прем'єр Іспанії Санчес зазнав нищівної поразки на регіональних виборах в Естремадурі

Київ • УНН

Соціалістична партія прем'єра Іспанії Педро Санчеса втратила 10 мандатів на регіональних виборах в Естремадурі, отримавши 18 місць. Консервативна "Народна партія" зміцнила лідерство з 29 місцями, а ультраправа партія Vox подвоїла підтримку до 11 місць.

Прем'єр Іспанії Санчес зазнав нищівної поразки на регіональних виборах в Естремадурі

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес зазнав нищівної поразки на регіональних виборах в Естремадурі. Соціалістична партія (PSOE) втратила 10 мандатів, отримавши лише 18 місць у парламенті, тоді як консервативна "Народна партія" (PP) зміцнила лідерство з 29 місцями.  Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.  

Деталі

Головним бенефіціаром протестного голосування стала ультраправа партія Vox, чия підтримка подвоїлася до 11 місць. 

Вибори в аграрному регіоні стали реакцією іспанців на низку скандалів:

  • Сексуальні домагання: звинувачення проти колишнього топпомічника прем’єра Салазара підірвали довіру до партії.
    • Корупція в оточенні: під слідством за зловживання владою перебувають дружина та брат Санчеса, а колишній міністр транспорту вже перебуває у в'язниці.

      Попри стабільне економічне зростання Іспанії, уряд Санчеса опинився в політичній ізоляції. Цей програш відкриває виборчий цикл, що завершиться загальнонаціональним голосуванням у 2027 році, де позиції прем'єра тепер виглядають максимально вразливими.

      Іспанський Верховний суд взяв під варту колишнього міністра транспорту через корупційний скандал

      Степан Гафтко

