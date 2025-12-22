Прем'єр Іспанії Санчес зазнав нищівної поразки на регіональних виборах в Естремадурі

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес зазнав нищівної поразки на регіональних виборах в Естремадурі. Соціалістична партія (PSOE) втратила 10 мандатів, отримавши лише 18 місць у парламенті, тоді як консервативна "Народна партія" (PP) зміцнила лідерство з 29 місцями. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Головним бенефіціаром протестного голосування стала ультраправа партія Vox, чия підтримка подвоїлася до 11 місць.

Вибори в аграрному регіоні стали реакцією іспанців на низку скандалів:

Сексуальні домагання: звинувачення проти колишнього топпомічника прем’єра Салазара підірвали довіру до партії.

Корупція в оточенні: під слідством за зловживання владою перебувають дружина та брат Санчеса, а колишній міністр транспорту вже перебуває у в'язниці.

Попри стабільне економічне зростання Іспанії, уряд Санчеса опинився в політичній ізоляції. Цей програш відкриває виборчий цикл, що завершиться загальнонаціональним голосуванням у 2027 році, де позиції прем'єра тепер виглядають максимально вразливими.

Іспанський Верховний суд взяв під варту колишнього міністра транспорту через корупційний скандал