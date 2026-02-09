$43.140.00
8 лютого, 19:59 • 8030 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
8 лютого, 17:37 • 19143 перегляди
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
8 лютого, 16:39 • 22982 перегляди
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
Ексклюзив
8 лютого, 13:58 • 23950 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
8 лютого, 12:29 • 25161 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
8 лютого, 10:00 • 21736 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
8 лютого, 08:45 • 15075 перегляди
В окремих регіонах зменшено обсяг аварійних відключень - Укренерго
8 лютого, 08:35 • 12409 перегляди
Зеленський підписав укази про нові санкції проти виробників ракет і фінансового сектору рф
7 лютого, 20:45 • 24643 перегляди
Переможець Нацвідбору 2026: Україну на Євробаченні представить LelekaPhotoVideo
7 лютого, 20:13 • 38794 перегляди
Критична ситуація на Київщині: гострий дефіцит енергії та загибель рятувальника - в ОВА розповіли деталіPhoto
Поразка соціалістів в іспанському Арагоні: уряд Санчеса втрачає підтримку в регіонах

Київ • УНН

 • 178 перегляди

Правляча Соціалістична партія Іспанії зазнала поразки на дострокових регіональних виборах в Арагоні 8 лютого, отримавши 18 місць. Консервативна Народна партія лідирує з 26 місцями, а ультраправа Vox подвоїла представництво до 14 мандатів.

Поразка соціалістів в іспанському Арагоні: уряд Санчеса втрачає підтримку в регіонах

Правляча Соціалістична партія Іспанії (PSOE) отримала черговий тривожний сигнал на дострокових регіональних виборах в Арагоні, які відбулися у неділю, 8 лютого. Результати голосування підтвердили тенденцію до падіння популярності кабінету прем'єр-міністра Педро Санчеса, що стало вже другою великою електоральною невдачею лівих за останні два місяці. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Згідно з підрахунком 98% бюлетенів, консервативна Народна партія (PP) впевнено лідирує, здобувши 26 місць у 67-місному парламенті Арагона. Хоча це на два мандати менше, ніж у 2023 році, консерватори зберігають статус провідної політичної сили регіону. Натомість соціалісти суттєво погіршили свої позиції, отримавши лише 18 місць проти 23 у попередньому скликанні. Справжнім переможцем виборчих перегонів стала ультраправа партія Vox, яка спромоглася подвоїти своє представництво до 14 мандатів, посівши третє місце.

Іспанський Верховний суд взяв під варту колишнього міністра транспорту через корупційний скандал27.11.25, 19:41 • 4051 перегляд

Такі результати означають, що Народна партія для формування стабільної більшості знову потребуватиме союзу з націоналістами з Vox, як це вже сталося після грудневих виборів у Естремадурі. Виборча кампанія в Арагоні фактично перетворилася на референдум щодо політики центрального уряду, зокрема гострого питання легалізації близько пів мільйона мігрантів, що стало ключовим аргументом для мобілізації правого електорату.

Економічні успіхи проти корупційних скандалів

Політична криза Санчеса розгортається на тлі парадоксальної економічної ситуації. Попри те, що Іспанія демонструє найсильніше економічне зростання серед найбільших країн ЄС, а рівень безробіття впав до історичного мінімуму, уряд не може конвертувати ці показники у прихильність виборців. Банк Іспанії прогнозує ріст ВВП на рівні 2,2% у 2026 році, проте виборці більше зосереджені на внутрішніх проблемах та питаннях національної ідентичності.

Генпрокурор Іспанії подав у відставку після вироку Верховного суду24.11.25, 16:54 • 3458 переглядiв

Головним чинником падіння особистого рейтингу прем'єра стали численні корупційні розслідування. Скандали навколо найближчих помічників Санчеса та підозри щодо діяльності його дружини серйозно підірвали довіру до соціалістів. Наступним випробуванням для чинної влади стануть вибори в Кастилії-і-Леоні 15 березня, а червневе голосування в Андалусії може стати вирішальним для майбутнього нинішньої коаліції.

Прем'єр Іспанії Санчес зазнав нищівної поразки на регіональних виборах в Естремадурі22.12.25, 00:37 • 4702 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Ассошіейтед Прес
Європейський Союз
Іспанія