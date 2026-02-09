Поразка соціалістів в іспанському Арагоні: уряд Санчеса втрачає підтримку в регіонах

Правляча Соціалістична партія Іспанії (PSOE) отримала черговий тривожний сигнал на дострокових регіональних виборах в Арагоні, які відбулися у неділю, 8 лютого. Результати голосування підтвердили тенденцію до падіння популярності кабінету прем'єр-міністра Педро Санчеса, що стало вже другою великою електоральною невдачею лівих за останні два місяці. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Згідно з підрахунком 98% бюлетенів, консервативна Народна партія (PP) впевнено лідирує, здобувши 26 місць у 67-місному парламенті Арагона. Хоча це на два мандати менше, ніж у 2023 році, консерватори зберігають статус провідної політичної сили регіону. Натомість соціалісти суттєво погіршили свої позиції, отримавши лише 18 місць проти 23 у попередньому скликанні. Справжнім переможцем виборчих перегонів стала ультраправа партія Vox, яка спромоглася подвоїти своє представництво до 14 мандатів, посівши третє місце.

Такі результати означають, що Народна партія для формування стабільної більшості знову потребуватиме союзу з націоналістами з Vox, як це вже сталося після грудневих виборів у Естремадурі. Виборча кампанія в Арагоні фактично перетворилася на референдум щодо політики центрального уряду, зокрема гострого питання легалізації близько пів мільйона мігрантів, що стало ключовим аргументом для мобілізації правого електорату.

Економічні успіхи проти корупційних скандалів

Політична криза Санчеса розгортається на тлі парадоксальної економічної ситуації. Попри те, що Іспанія демонструє найсильніше економічне зростання серед найбільших країн ЄС, а рівень безробіття впав до історичного мінімуму, уряд не може конвертувати ці показники у прихильність виборців. Банк Іспанії прогнозує ріст ВВП на рівні 2,2% у 2026 році, проте виборці більше зосереджені на внутрішніх проблемах та питаннях національної ідентичності.

Головним чинником падіння особистого рейтингу прем'єра стали численні корупційні розслідування. Скандали навколо найближчих помічників Санчеса та підозри щодо діяльності його дружини серйозно підірвали довіру до соціалістів. Наступним випробуванням для чинної влади стануть вибори в Кастилії-і-Леоні 15 березня, а червневе голосування в Андалусії може стати вирішальним для майбутнього нинішньої коаліції.

