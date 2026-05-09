Польша готова принять дополнительные американские войска в случае переброски из Германии

Варшава готова принять больше американских солдат, заявил в субботу министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп дал понять, что может перебросить войска из соседней Германии, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

"Польша готова принять дополнительные американские войска, чтобы укрепить восточный фланг НАТО и обеспечить еще лучшую защиту Европы", - заявил Владислав Косиняк-Камыш в X.

"Польско-американский альянс - краеугольный камень нашей безопасности", - сказал Косиняк-Камыш.

Это заявление появилось после того, как Трамп намекнул на возможность переброски американских солдат в Польшу.

Трамп в своем выступлении в Белом доме высоко оценил отношения Америки с Варшавой и президентом Польши Каролем Навроцким, националистом, которого его администрация поддержала на прошлогодних президентских выборах.

"У нас прекрасные отношения с Польшей, у меня отличные отношения с президентом, я поддержал его, и он победил", - сказал Трамп. "Он отличный боец, он отличный парень, он мне очень нравится, так что это возможно", - сказал Трамп, отвечая на вопрос, перебросит ли он американские войска в Польшу или другую страну на восточном фланге, если их выведут из Германии.

На прошлой неделе президент США заявил о планах сократить военное присутствие США в Германии более чем на 5000 военнослужащих, что усилило опасения по поводу фрагментации НАТО.

В сообщении, опубликованном после заявления Трампа по Германии, премьер-министр Польши Дональд Туск, политический оппонент Навроцкого, заявил, что трансатлантический альянс НАТО рискует распасться, и призвал всех членов повернуть вспять "эту катастрофическую тенденцию".

Туск занял более сдержанную позицию в отношении политики Трампа, постоянно подчеркивая, что США являются ключевым союзником Польши, где сейчас дислоцировано около 10 000 американских военнослужащих.

Расположение Польши на восточном фланге НАТО подвергает ее повышенным рискам для региональной безопасности, особенно со стороны россии после ее вторжения в Украину и военного присутствия в беларуси.

Польша тратит почти 5% своего ВВП на оборону. Министр финансов страны Анджей Доманьский заявил на этой неделе, что Варшава финансово готова принять больше американских войск.

