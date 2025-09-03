Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады

В новом политическом сезоне парламентарии должны сосредоточиться, в частности, на вопросах, связанных с обороной и евроинтеграцией Украины. Для правительства премьер-министра Юлии Свириденко первым серьезным тестом будет формирование государственного бюджета на 2026 год. Такое мнение в комментарии УНН высказал политолог Игорь Рейтерович.

Ожидания от работы нардепов

Рейтерович считает, что парламентарии сосредоточатся на трех ключевых вещах, в частности, вопросах, связанных с обороной.

Первое – это вопрос, связанный с обороной. Они будут ключевыми и никуда не денутся. Они больше ситуативного характера, потому что здесь нужно будет подстраиваться под конъюнктуру, под те вызовы, которые будут стоять перед страной - сказал Рейтерович.

Рейтерович считает, что важной темой остается выполнение Украиной своих евроинтеграционных задач.

Второй момент – это все, что связано с евроинтеграцией. Поскольку есть еще очень много не принятых законов, которые мы должны принять, ведь взяли на себя такие обязательства и их нужно будет доводить до логического завершения - отметил Рейтерович.

Политолог считает, что третья тема – это решение текущих вопросов, прежде всего связанных с энергетикой.

Текучка скорее всего будет сводиться к вопросам, связанным с энергетикой, к вопросам, связанным с дефицитом государственного бюджета. Не факт, что мы с тем, который есть сейчас, доживем до конца года. Возможно, еще придется вносить определенные изменения, как это было недавно - высказал свое мнение политолог.

Кроме того, Рейтерович высказался относительно подготовки организации выборов после отмены военного положения в Украине.

Было бы неплохо еще на всякий случай им решить вопрос организации послевоенных выборов. Не с точки зрения даты их проведения, а с точки зрения нормативно-правового обеспечения. Потому что – это на самом деле требует много времени и лучше бы это было сделать сейчас, чтобы потом просто был готов пакет документов и мы могли это сделать в любой момент, когда для этого будут соответствующие условия - считает Рейтерович.

Рейтерович прокомментировал проект программы действий правительства, в котором предусмотрено выделение средств на социальные сферы.

В частности, в проекте предусмотрена аккумуляция минимум 25 млрд грн на ключевые потребности общин из различных программ в 2025 и более 50 млрд в 2026, бесплатное школьное питание и доступное очное и дистанционное образование.

Правительство больше обещает - это делать с нового года. То есть у Свириденко есть, видимо, ожидания, что она сможет как-то подготовить нормальный проект бюджета уже на 2026 год. На сколько у нее это получится, это вопрос открытый. Потому что мы зависим очень от западной помощи. С западной помощью могут быть вопросы, потому что в отличие от правительства Шмыгаля, который мог получать деньги, а потом сказать, что: мы сделаем реформы позже. Сейчас ситуация после истории с НАБУ и САП очень сильно поменялась. Сначала реформы, а потом деньги - заявил Рейтерович.

В комментариях СМИ 25 июля представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье заявил, что следующий транш финансовой помощи ЕС Украине в рамках механизма Ukraine Facility будет меньше, чем планировалось, из-за неспособности Киева завершить ключевые реформы.

Украина планировала получить 4,5 миллиарда евро (5,2 миллиарда долларов) четвертым траншем, самым крупным на сегодняшний день, но вместо этого получит 3,05 миллиарда евро (3,5 миллиарда долларов).

В результате 8 августа премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility.

Средств может не хватить на это (социальные сферы - ред.) Если правительство начнет забирать из других перспективных направлений, например из обороны, то я думаю, что действующая Верховная Рада этой инициативы не поддержит. Депутаты у нас, конечно, не сильно субъектны, но они не самоубийцы, чтобы заниматься такими вещами - сказал Рейтерович.

Задачи и цели для Кабмина

Рейтерович подчеркнул, что задача номер один для правительства – это подготовить проект бюджета на 2026 год.

Правительству нужно будет очень хорошо поработать и принять решение, каким образом это делать. Это будет первый серьезный тест для правительства Свириденко - сказал Рейтерович.

Подытоживая, Рейтерович отметил, что среди главных задач Кабмина – это разработать нормальный проект бюджета на следующий год и держать ситуацию с экономикой под контролем.

Справка

Ukraine Facility - это финансовая поддержка Украины от ЕС объемом €50 млрд на 2024-2027 годы. Программа направлена на обеспечение макроэкономической стабильности, восстановление, модернизацию страны и содействие евроинтеграции Украины.

МВФ и новые маяки для Украины

В июле Международный валютный фонд в рамках пересмотра программы расширенного финансирования (EFF) для Украины отсрочил некоторые структурные маяки и добавил четыре новых.

Народный депутат Ярослав Железняк проанализировал обновленный меморандум с МВФ и рассказал о четырех новых маяках:

до конца августа Стратегический совет по инвестициям должен утвердить ежегодный план стратегических проектов;

до конца октября Национальный банк и НКЦБФР должны подготовить дорожную карту реформ финансовой инфраструктуры;

до конца 2025 года нужно ввести европейские и международные стандарты оценки недвижимости;

до конца марта 2026 года будут готовить для дальнейшей регистрации законодательные изменения по секьюритизации и ипотечным облигациям.

Отметим, что первый маяк выполнен. Стратегический инвестиционный совет одобрил Единый проектный портфель публичных инвестиций государства на 2026 год (ЕПП).