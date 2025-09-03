Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради

У новому політичному сезоні парламентарі мають зосередитися, зокрема на питаннях пов'язаних з обороною та євроінтеграцією України. Для уряду прем'єр-міністерки Юлії Свириденко першим серйозним тестом буде формуванню державного бюджету на 2026 рік. Таку думку у коментарі УНН висловив політолог Ігор Рейтерович.

Очікування від роботи нардепів

Рейтерович вважає, що парламентарі зосередяться на трьох ключових речах, зокрема, питаннях пов'язаних з обороною.

Перше – це питання пов’язане з обороною. Вони будуть ключовими й нікуди не дінуться. Вони більше ситуативного характеру, тому що тут треба буде підлаштовуватися під кон’юнктуру, під ті виклики, які будуть стояти перед країною - сказав Рейтерович.

Рейтерович вважає, що важливою темою залишається виконання України своїх євроінтеграційних завдань.

Другий момент – це все, що пов’язане з євроінтеграцією. Оскільки є ще дуже багато не прийнятих законів, які ми повинні прийняти, адже взяли на себе такі зобов’язання і їх треба буде доводити до логічного завершення - зазначив Рейтерович.

Політолог вважає, що третя тема – це розв'язання поточних питань, передусім пов'язаних з енергетикою.

Поточка скоріш за все буде зводиться до питань пов’язаних з енергетикою, до питань пов’язаних з дефіцитом державного бюджету. Не факт, що ми з тим, який є зараз доживемо до кінця року. Можливо ще доведеться вносити певні зміни, як це було нещодавно - висловив свою думку політолог.

Окрім того, Рейтерович висловився щодо підготовки організації виборів після скасування воєнного стану в Україні.

Було б непогано ще на всяк випадок їм вирішити питання організації післявоєнних виборів. Не з точки зору дати їх проведення, а з погляду нормативно-правового забезпечення. Тому що – це насправді потребує багато часу й краще б це було зробити зараз, щоб потім просто був готовий пакет документів й ми могли це зробити в будь-який момент, коли для цього будуть відповідні умови - вважає Рейтерович.

Рейтерович прокоментував проєкт програми дій уряду, в якому передбачене виділення коштів на соціальні сфери.

Зокрема, в проєкті передбачено акумуляцію мінімум 25 млрд грн на ключові потреби громад з різних програм у 2025 і понад 50 млрд у 2026, безоплатне шкільне харчування та доступна очна і дистанційна освіта.

Уряд більше обіцяє - це робити з нового року. Тобто у Свириденко є, мабуть, очікування, що вона зможе якось підготувати нормальний проєкт бюджету вже на 2026 рік. На скільки в неї це вийде, це питання відкрите. Тому що ми залежні дуже від західної допомоги. Із західною допомогою можуть бути питання, тому що на відміну від уряду Шмигаля, який міг отримувати гроші, а потім сказати, що: ми зробимо реформи пізніше. Зараз ситуація після історії з НАБУ та САП дуже сильно помінялась. Спочатку реформи, а потім гроші - заявив Рейтерович.

У коментарях ЗМІ 25 липня речник Європейської комісії Гійом Мерсьє заявив, що наступний транш фінансової допомоги ЄС Україні в рамках механізму Ukraine Facility буде меншим, ніж планувалося, через нездатність Києва завершити ключові реформи.

Україна планувала отримати 4,5 мільярда євро (5,2 мільярда доларів) четвертим траншем, найбільшим на сьогодні, але замість цього отримає 3,05 мільярда євро (3,5 мільярда доларів).

В результаті 8 серпня прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility.

Коштів може не вистачити на це (соціальні сфери - ред. ) Якщо уряд почне забирати з інших перспективних напрямків, наприклад з оборони, то я думаю, що чинна Верховна Рада цієї ініціативи не підтримає. Депутати в нас звісно не сильно суб’єктні, але вони не самогубці, щоб займатися такими речами - сказав Рейтерович.

Завдання та цілі для Кабміну

Рейтерович наголосив, що завдання номер один для уряду – це підготувати проєкт бюджету на 2026 рік.

Уряду треба буде дуже гарно попрацювати й прийняти рішення в який спосіб це робити. Це буде перший серйозний тест для уряду Свириденко - сказав Рейтерович.

Підсумовуючи Рейтерович зазначив, що серед головних завдань Кабміну – це розробити нормальний проєкт бюджету на наступний рік та тримати ситуацію з економікою під контролем.

Довідково

Ukraine Facility - це фінансова підтримка України від ЄС обсягом €50 млрд на 2024-2027 роки. Програма спрямована на забезпечення макроекономічної стабільності, відбудову, модернізацію країни та сприяння євроінтеграції України.

МВФ та нові маяки для України

В липні Міжнародний валютний фонд в межах перегляду програми розширеного фінансування (EFF) для України відтермінував деякі структурні маяки й додав чотири нових.

Народний депутат Ярослав Железняк проаналізував оновлений меморандум з МВФ та розповів про чотири нових маяки:

до кінця серпня Стратегічна рада з інвестицій має затвердити щорічний план стратегічних проєктів;

до кінця жовтня Національний банк та НКЦПФР мають підготувати дорожню карту реформ фінансової інфраструктури;

до кінця 2025 року потрібно запровадити європейські та міжнародні стандарти оцінки нерухомості;

до кінця березня 2026 року готуватимуть для подальшої реєстрації законодавчі зміни щодо сек'юритизації та іпотечних облігацій.

Зазначимо, що перший маяк виконаний. Стратегічна інвестиційна рада схвалила Єдиний проектний портфель публічних інвестицій держави на 2026 рік (ЄПП).