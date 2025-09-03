$41.370.05
48.470.27
ukenru
06:20 • 826 перегляди
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526Photo
Ексклюзив
06:16 • 2978 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
06:00 • 5430 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в’їзду до ЄвросоюзуPhoto
2 вересня, 11:50 • 63997 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto
2 вересня, 11:02 • 98446 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
2 вересня, 10:24 • 134442 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo
Ексклюзив
2 вересня, 08:46 • 147957 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
2 вересня, 08:31 • 79107 перегляди
Звільнено селище Удачне на Донеччині - ГенштабVideo
Ексклюзив
2 вересня, 06:00 • 142245 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
2 вересня, 05:30 • 52547 перегляди
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
3.5м/с
44%
748мм
Популярнi новини
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 227837 перегляди
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 227478 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 217274 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 213814 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 208423 перегляди
Публікації
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
Ексклюзив
06:16 • 2978 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в’їзду до ЄвросоюзуPhoto06:00 • 5430 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto2 вересня, 11:50 • 63997 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo2 вересня, 10:24 • 134442 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
Ексклюзив
2 вересня, 08:46 • 147957 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Андрій Парубій
Володимир Зеленський
Кім Чен Ин
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Львів
Китай
Кіровоградська область
Реклама
УНН Lite
Мессі з’явився на зборах збірної Аргентини з ексклюзивною сумкою Hermès за $65 тисячPhoto2 вересня, 14:15 • 13499 перегляди
"Побачимось у суді": Ектор Хіменес-Браво обіцяє подати в суд на осіб, які злили в мережу його інтимні відео та підробили листуванняPhotoVideo2 вересня, 11:20 • 27664 перегляди
Потап назвав розмір свого гонорару за 45-хвилинний виступ2 вересня, 10:43 • 30790 перегляди
Потап заявив, що з початку повномасштабної війни більше 14 разів приїжджав та виїжджав з України2 вересня, 08:32 • 45229 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo1 вересня, 18:36 • 90693 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
С-300
Залізний купол
E-6 Mercury
Детонатор

Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради

Київ • УНН

 • 2988 перегляди

Політолог Ігор Рейтерович окреслив ключові завдання для парламенту та уряду в новому політичному сезоні. Він наголосив на важливості оборони, євроінтеграції та бюджету-2026.

Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради

У новому політичному сезоні парламентарі мають зосередитися, зокрема на питаннях пов'язаних з обороною та євроінтеграцією України. Для уряду прем'єр-міністерки Юлії Свириденко першим серйозним тестом буде формуванню державного бюджету на 2026 рік. Таку думку у коментарі УНН висловив політолог Ігор Рейтерович.

Очікування від роботи нардепів

Рейтерович вважає, що парламентарі зосередяться на трьох ключових речах, зокрема, питаннях пов'язаних з обороною.

Перше – це питання пов’язане з обороною. Вони будуть ключовими й нікуди не дінуться. Вони більше ситуативного характеру, тому що тут треба буде підлаштовуватися під кон’юнктуру, під ті виклики, які будуть стояти перед країною

- сказав Рейтерович.

Рейтерович вважає, що важливою темою залишається  виконання України своїх євроінтеграційних завдань.

Другий момент – це все, що пов’язане з євроінтеграцією. Оскільки є ще дуже багато не прийнятих законів, які ми повинні прийняти, адже взяли на себе такі зобов’язання і їх треба буде доводити до логічного завершення

- зазначив Рейтерович.

Політолог вважає, що третя тема – це розв'язання поточних питань, передусім пов'язаних з енергетикою.

Поточка скоріш за все буде зводиться до питань пов’язаних з енергетикою, до питань пов’язаних з дефіцитом державного бюджету. Не факт, що ми з тим, який є зараз доживемо до кінця року. Можливо ще доведеться вносити певні зміни, як це було нещодавно

- висловив свою думку політолог.

путін готує інформаційне алібі для нових ударів по енергетиці України - ЦПД02.09.25, 16:52 • 3252 перегляди

Окрім того, Рейтерович висловився щодо підготовки організації виборів після скасування воєнного стану в Україні.

Було б непогано ще на всяк випадок їм вирішити питання організації післявоєнних виборів. Не з точки зору дати їх проведення, а з погляду нормативно-правового забезпечення. Тому що – це насправді потребує багато часу й краще б це було зробити зараз, щоб потім просто був готовий пакет документів й ми могли це зробити в будь-який момент, коли для цього будуть відповідні умови

- вважає Рейтерович.

Рейтерович прокоментував проєкт програми дій уряду, в якому передбачене виділення коштів на соціальні сфери.

Зокрема, в проєкті передбачено акумуляцію мінімум 25 млрд грн на ключові потреби громад з різних програм у 2025 і понад 50 млрд у 2026, безоплатне шкільне харчування та доступна очна і дистанційна освіта.

Український уряд представив 12 пріоритетів на 2026 рік: серед перших - безпека, антикорупція та вступ до ЄС18.08.25, 12:42 • 3891 перегляд

Уряд більше обіцяє - це робити з нового року. Тобто у Свириденко є, мабуть, очікування, що вона зможе якось підготувати нормальний проєкт бюджету вже на 2026 рік. На скільки в неї це вийде, це питання відкрите. Тому що ми залежні дуже від західної допомоги. Із західною допомогою можуть бути питання, тому що на відміну від уряду Шмигаля, який міг отримувати гроші, а потім сказати, що: ми зробимо реформи пізніше. Зараз ситуація після історії з НАБУ та САП дуже сильно помінялась. Спочатку реформи, а потім гроші

- заявив Рейтерович.

У коментарях ЗМІ 25 липня речник Європейської комісії Гійом Мерсьє заявив, що наступний транш фінансової допомоги ЄС Україні в рамках механізму Ukraine Facility буде меншим, ніж планувалося, через нездатність Києва завершити ключові реформи.

Україна планувала отримати 4,5 мільярда євро (5,2 мільярда доларів) четвертим траншем, найбільшим на сьогодні, але замість цього отримає 3,05 мільярда євро (3,5 мільярда доларів).

В результаті 8 серпня прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility.

Коштів може не вистачити на це (соціальні сфери - ред. ) Якщо уряд почне забирати з інших перспективних напрямків, наприклад з оборони, то я думаю, що чинна Верховна Рада цієї ініціативи не підтримає. Депутати в нас звісно не сильно суб’єктні, але вони не самогубці, щоб займатися такими речами

- сказав Рейтерович.

Робота НАБУ й САП має вирішальне значення для вступу України в ЄС - Кос27.08.25, 01:57 • 2667 переглядiв

Завдання та цілі для Кабміну

Рейтерович наголосив, що завдання номер один для уряду – це  підготувати проєкт бюджету на 2026 рік.

Уряду треба буде дуже гарно попрацювати й прийняти рішення в який спосіб це робити. Це буде перший серйозний тест для уряду Свириденко

- сказав Рейтерович.

Підсумовуючи Рейтерович зазначив, що серед головних завдань Кабміну – це розробити нормальний проєкт бюджету на наступний рік та тримати ситуацію з економікою під контролем.

Довідково

Ukraine Facility - це фінансова підтримка України від ЄС обсягом €50 млрд на 2024-2027 роки. Програма спрямована на забезпечення макроекономічної стабільності, відбудову, модернізацію країни та сприяння євроінтеграції України.

МВФ та нові маяки для України

В липні Міжнародний валютний фонд в межах перегляду програми розширеного фінансування (EFF) для України відтермінував деякі структурні маяки й додав чотири нових.

Народний депутат Ярослав Железняк проаналізував оновлений меморандум з МВФ та розповів про чотири нових маяки:

  • до кінця серпня Стратегічна рада з інвестицій має затвердити щорічний план стратегічних проєктів;
    • до кінця жовтня Національний банк та НКЦПФР мають підготувати дорожню карту реформ фінансової інфраструктури;
      • до кінця 2025 року потрібно запровадити європейські та міжнародні стандарти оцінки нерухомості;
        • до кінця березня 2026 року готуватимуть для подальшої реєстрації законодавчі зміни щодо сек'юритизації та іпотечних облігацій.

          Зазначимо, що перший маяк виконаний. Стратегічна інвестиційна рада схвалила Єдиний проектний портфель публічних інвестицій держави на 2026 рік (ЄПП).

          Анна Мурашко

          ПолітикаПублікації
          Електроенергія
          Міжнародний валютний фонд
          Національний банк України
          Національне антикорупційне бюро України
          Європейська комісія
          Ярослав Железняк
          Україна