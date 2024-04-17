Politico о Часов Яре: спикер украинской армии рассказал об угрозе, если оккупантам удастся захватить город

Представитель украинской армии, подполковник Назар Волошин в комментарии Politico во вторник высказал мнение, что если российским оккупантам удастся захватить Часов Яр, это дало бы им возможность начать наступление на другие города Донецкой области, пишет УНН.

Если российским оккупантам удастся захватить этот город, они смогут начать наступление на Константиновку, Дружковку, Краматорск и Славянск - сказал спикер из ВСУ подполковник Назар Волошин.

"Эти города являются последним оплотом Донецкой области, что находится под контролем Украины", - добавил он.

"Это господствующая высота в регионе, контроль над которой позволит российским оккупантам, если они ее достигнут, значительно упростить продвижение в направлении Константиновки и Славянска и Краматорска", - сказал Волошин.

кремль приказал захватить Часов Яр до 9 мая - дня, когда россияне празднуют советскую победу во Второй мировой войне и священного праздника для российской военной пропаганды, которая крайне нуждается в большой победе на фронте войны, добавил Волошин.

Волошин сказал Politico, что, несмотря на постоянные атаки, россияне вряд ли достигнут своей цели. В то же время он подчеркнул, что "Киеву нужна западная ПВО, F-16 и другое оружие, чтобы изменить ситуацию вокруг Бахмута и Авдеевки", пишет издание.

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