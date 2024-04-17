Politico о Часов Яре: спикер украинской армии рассказал об угрозе, если оккупантам удастся захватить город

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
  •  115452 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
  •  115276 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
  •  117387 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
  •  110046 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  124683 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  136935 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  136879 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

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Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  123624 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

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15 апреля 2024, 07:40  •  103281 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

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12 апреля 2024, 09:57  •  203732 просмотра

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Politico о Часов Яре: спикер украинской армии рассказал об угрозе, если оккупантам удастся захватить город

Politico расспросило представителя украинской армии об угрозе, если оккупантам удастся захватить Часов Яр.

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Politico о Часов Яре: спикер украинской армии рассказал об угрозе, если оккупантам удастся захватить город

В Румынии расследуют пролет трех дронов над авиабазой

Три неизвестных беспилотника пролетели над румынской авиабазой имени Михаила Когалничану, где строится крупнейшая европейская база НАТО, что стало поводом для расследования военной прокуратуры.

Новости Мира •   •  16130 просмотра
В Румынии расследуют пролет трех дронов над авиабазой

В оккупированных городах Луганщины будут захоранивать мусор из рф - ОГА

Три города в оккупированной Луганской области - Северодонецк, Антрацит и Луганск - будут использоваться для захоронения российского мусора и импортных отходов, причем около 50% общего объема отходов будет изолировано, что уничтожит окружающую среду вокруг этих городов к 2030 году.

Война •   •  13056 просмотра
В оккупированных городах Луганщины будут захоранивать мусор из рф - ОГА

Атака рф на Чернигов: и.о. мэра сообщает о 8 погибших, 18 пострадавших

В Чернигове 8 человек погибли и 18 получили ранения в результате российского ракетного обстрела в среду утром.

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Атака рф на Чернигов: и.о. мэра сообщает о 8 погибших, 18 пострадавших

В Чернигове после удара рф частично отключили коммуникации, в том числе свет и газ - и.о. мэра

Три взрыва прогремели в густонаселенном районе Чернигова, повредив здания, автомобили и инфраструктуру.

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В Чернигове после удара рф частично отключили коммуникации, в том числе свет и газ - и.о. мэра

В Стрые подростки избили девушку: полиция принимает решение об открытии производства

В Стрые Львовской области подростки жестоко избили девушку, нанеся ей серьезные травмы, в том числе лица, полиция планирует открыть производство по факту хулиганства.

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В Стрые подростки избили девушку: полиция принимает решение об открытии производства

Пять человек погибли в результате атаки рф на Чернигов, поиски продолжаются - и.о. мэра

Пять человек погибли в Чернигове в результате атаки рф, поисково-спасательные работы продолжаются, а областному центру крови срочно нужны доноры, особенно с отрицательным резус-фактором.

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Пять человек погибли в результате атаки рф на Чернигов, поиски продолжаются - и.о. мэра

За сутки россия обстреляла 4 общины на Черниговщине, зафиксировано 64 взрыва

За сутки россия обстреляла 4 общины в Черниговской области, зафиксировано 64 взрыва от минометных и артиллерийских ударов.

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За сутки россия обстреляла 4 общины на Черниговщине, зафиксировано 64 взрыва

В Донецкой области вс рф атаковали ряд общин: более 20 зданий повреждены, погиб человек

В Донецкой области российские оккупанты за 24 часа обстреляли более 20 зданий, в Верхнекаменском погиб один человек.

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В Донецкой области вс рф атаковали ряд общин: более 20 зданий повреждены, погиб человек

Атака рф на Чернигов: и.о. мэра сообщил о по меньшей мере 4 погибших и 5 травмированных

По меньшей мере 4 человека погибли и 5 получили ранения в результате российского ракетного удара по Чернигову, причем количество жертв, вероятно, будет больше.

Война •   •  15914 просмотра
Атака рф на Чернигов: и.о. мэра сообщил о по меньшей мере 4 погибших и 5 травмированных