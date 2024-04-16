Противник перебрасывает резервы с других направлений для захвата Часового Яра - спикер Нацгвардии

россия перебрасывает отдельные подразделения с Лиманского направления для усиления наступательных действий в сторону Часового Яра в Донецкой области. Силы обороны проводят значительную работу, чтобы удерживать все участки и не допустить удара с флангов относительно Часового Яра. Об этом в эфире "Еспресо" заявил представитель Национальной гвардии Украины Руслан Музычук, передает УНН.

Детали

Всегда мы отмечаем о том, что ситуация находится в динамике. Со стороны Сил обороны достаточно значительная работа проводится для того, чтобы удерживать все участки и не допустить удара с флангов относительно Часового Яра. Мы видим, что противник перебрасывает здесь и резервы, применяет достаточно большие силы, чтобы достичь успеха, осуществить продвижение. Естественно, что Силы обороны находятся в более выгодной позиции. Это и относительно укреплений, и относительно самого расположения Часового Яра, что позволяет большего огневого контроля для наших подразделений - сказал Музычук.

Он добавил, что враг перебрасывает с некоторых участков фронта свои подразделения под Часов Яр.

На некоторых участках мы видим определенное уменьшение штурмовых действий. В частности, враг перебрасывал с Лиманского направления определенные подразделения для усиления атак на Часов Яр. Поэтому мы видим, что этот населенный пункт для врага является достаточно важным и конечно то, что он будет пытаться получить здесь хоть какое-то преимущество - добавил Музычук.

Напомним

российское военное руководство поставило задачу своим войскам захватить Часов Яр Донецкой области до 9 мая. Украинское военное командование приняло меры по существенному усилению на данном направлении бригад ВСУ боеприпасами, дронами, средствами РЭБ.

Главком ВСУ Александр Сырский во время заседания Ставки доложил о самых горячих направлениях. Отдельное внимание - боям за Часов Яр.