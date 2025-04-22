Похороны Папы Франциска: названа вероятная дата церемонии

Похороны Папы Римского Франциска, вероятно, состоятся в субботу, 26 апреля. Решение о дате должно быть принято на первой Конгрегации кардиналов. Об этом пишет издание ANSA, передает УНН.

Детали

Отмечается, что согласно Апостольской Конституции Universi Dominici Gregis, погребение Папы должно состояться между четвертым и шестым днями после его смерти, то есть между пятницей, 25 апреля, и воскресеньем, 27 апреля.

Решение о дате должно быть принято на первой Конгрегации кардиналов. Поэтому вполне вероятно, что похороны состоятся в субботу, 26 апреля. Конклав состоится между пятнадцатым и двадцатым днем после смерти Франциска, и, следовательно, в данном случае между 6 и 10 мая. - говорится в заметке.

Как пишет издание, Конклав состоится между пятнадцатым и двадцатым днем после смерти Франциска, и, следовательно, в данном случае между 6 и 10 мая. Однако если все кардиналы-избиратели находятся в Риме, начало Конклава также может быть перенесено на более ранний срок.

Напомним

В понедельник, 21 апреля Ватикан сообщил о смерти Папы Римского Франциска. Папа Франциск скончался в Пасхальный понедельник, 21 апреля 2025 года, в возрасте 88 лет в своей резиденции в ватиканском доме Санта-Марта.

Кардинал Фаррелл Папы Римского Франциска подтвердил его смерть около 7:30 утра в Санта-Марте, люди собираются на площади Святого Петра.

Считается, что причиной смерти Папы Римского Франциска стал инсульт, но это не официальная информация, сообщает Corriere della Sera.

Похоронные мероприятия по смерти Папы Франциска продлятся девять дней. Конклав для избрания следующего понтифика состоится в течение месяца.

В духовном завещании Папа Франциск указал, что хочет быть похороненным в Папской базилике Пресвятой Девы Марии в Риме. Он также попросил простую гробницу с надписью "Franciscus".

В Риме усиливают меры безопасности в связи с похоронами Папы Франциска. На время прощания с понтификом будет введен запрет на полеты летательных аппаратов над городом.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп официально подтвердил, что вместе с Меланией посетит похороны Папы Франциска в Риме.

В духовном завещании Папа Франциск указал, что хочет быть похороненным в Папской базилике Пресвятой Девы Марии в Риме. Он также попросил простую гробницу с надписью "Franciscus".

В Париже выключат подсветку Эйфелевой башни, чтобы почтить память Папы Франциска