Похорон Папи Франциска: названо ймовірну дату церемонії

Похорон Папи Римського Франциска, ймовірно, відбудеться в суботу, 26 квітня. Рішення про дату має бути ухвалене на першій Конгрегації кардиналів. Про це пише видання ANSA, передає УНН.

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Зазначається, що згідно з Апостольською Конституцією Universi Dominici Gregis, поховання Папи має відбутись між четвертим і шостим днями після його смерті, тобто між п’ятницею, 25 квітня, та неділею, 27 квітня.

Рішення про дату має бути ухвалене на першій Конгрегації кардиналів. Тому цілком імовірно, що похорон відбудеться у суботу, 26 квітня. Конклав відбудеться між п'ятнадцятим і двадцятим днем ​​після смерті Франциска, і, отже, в даному випадку між 6 і 10 травня. - йдеться у дописі.

Як пише видання, Конклав відбудеться між п'ятнадцятим і двадцятим днем ​​після смерті Франциска, і, отже, в даному випадку між 6 і 10 травня. Однак якщо всі кардинали-виборці перебувають у Римі, початок Конклаву також може бути перенесено на більш ранній термін.

Нагадаємо

У понеділок, 21 квітня Ватикан повідомив про смерть Папи Римського Франциска. Папа Франциск помер у Великодній понеділок, 21 квітня 2025 року, у віці 88 років у своїй резиденції у ватиканському будинку Санта-Марта.

Кардинал Фаррелл Папи Римського Франциска підтвердив його смерть близько 7:30 ранку в Санта-Марті, люди збираються на площі Святого Петра.

Вважається, що причиною смерті Папи Римського Франциска став інсульт, але це не офіційна інформація, повідомляє Corriere della Sera.

Поховальні заходи по смерті Папи Франциска триватимуть дев'ять днів. Конклав для обрання наступного понтифіка відбудеться протягом місяця.

У духовному заповіті Папа Франциск вказав, що хоче бути похованим у Папській базиліці Пресвятої Діви Марії в Римі. Він також попросив просту гробницю з написом "Franciscus".

У Римі посилюють заходи безпеки у зв'язку з похороном Папи Франциска. На час прощання з понтифіком буде введено заборону на польоти літальних апаратів над містом.

Президент Сполучених Щтатів Америки Дональд Трамп офіційно підтвердив, що разом з Меланією відвідає похорон Папи Франциска в Римі.

У духовному заповіті Папа Франциск вказав, що хоче бути похованим у Папській базиліці Пресвятої Діви Марії в Римі. Він також попросив просту гробницю з написом "Franciscus".

У Парижі вимкнуть підсвітку Ейфелевої вежі, щоб вшанувати пам'ять Папи Франциска