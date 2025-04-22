Похорон Папи Франциска: названо ймовірну дату церемонії

$41.400.01
47.030.02
ukenru
Україна, Британія, Франція та США у середу проведуть переговори у Лондоні - Зеленський
21 квітня, 16:24 • 22792 перегляди

Україна, Британія, Франція та США у середу проведуть переговори у Лондоні - Зеленський

Ексклюзив
21 квітня, 14:32 • 72276 перегляди

Святослав Шевчук і Микола Бичок: есперт розповів, чи є шанс в українських католицьких ієрархів стати Папою

21 квітня, 13:43 • 43929 перегляди

Сирський: росіяни намагаються вибити Сили оборони з курщини та захопити прикордонні території Сумщини, наступ ворога зірвано

Ексклюзив
21 квітня, 13:37 • 41807 перегляди

У Раді проти передачі землі НААН до Фонду держмайна, бо це призведе до підриву продовольчої і економічної безпеки

Ексклюзив
21 квітня, 13:18 • 43109 перегляди

З 6 музеїв деокупованих областей росія викрала майже 35 тис. експонатів - Мінкульт

Ексклюзив
21 квітня, 13:11 • 30988 перегляди

У Раді вимагають аудиту держземель, які були передані Фонду держмайна для подальшої здачі в оренду

Ексклюзив
21 квітня, 12:22 • 25913 перегляди

У Держцентрі зайнятості розповіли, які професії наразі найбільше затребувані

21 квітня, 10:05 • 68422 перегляди

Хто сяде на Святий Престол після Папи Франциска: головні претенденти та правила виборів

Ексклюзив
21 квітня, 09:18 • 39715 перегляди

Солодощі в дитячому раціоні: педіатр пояснила, коли можна і скільки

21 квітня, 08:55 • 53461 перегляди

Яким був Папа Франциск та що говорив про Україну

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+12°
1м/с
57%
750 мм
Популярнi новини

Марсохід NASA виявив на Марсі елементи, які можуть свідчити про існування на Червоній планеті життя

21 квітня, 15:48 • 10723 перегляди

Підліток під Києвом влаштував перегони з поліцією і вчинив ДТП

21 квітня, 15:48 • 9538 перегляди

Стрибала з каміння у воду: у Білій Церкві втопилася 15-річна дівчина

21 квітня, 16:03 • 7988 перегляди

Китайська компанія оголосила про прорив у виробництві акумуляторів для електромобілів

21 квітня, 16:26 • 13244 перегляди

Російська система освіти стає все більш політизованою, мілітаризованою та ідеологічно керованою - британська розвідка

21 квітня, 16:37 • 8718 перегляди
Публікації

"Це фанати своєї справи": експерт про загрозу знищення української науки через вилучення земель НААН

21 квітня, 15:15 • 39736 перегляди

Святослав Шевчук і Микола Бичок: есперт розповів, чи є шанс в українських католицьких ієрархів стати Папою
Ексклюзив

21 квітня, 14:32 • 72272 перегляди

Apple в тіні: як сірий ринок техніки б’є по бюджету України, ЄС і США

21 квітня, 14:13 • 34727 перегляди

Що зробити на городі у травні: справи, які не можна упустити

21 квітня, 12:52 • 42421 перегляди

Хто сяде на Святий Престол після Папи Франциска: головні претенденти та правила виборів

21 квітня, 10:05 • 68422 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Папа Франциск

Володимир Зеленський

Олег Кіпер

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Ватикан

Рим

Одеса

Реклама
УНН Lite

Гейлі Бібер поділилася зворушливими фото з сином Джеком на Великдень

21 квітня, 13:36 • 16999 перегляди

Викрали прикраси на €10 млн: "дідусі"-грабіжники Кім Кардаш'ян постануть перед судом

21 квітня, 12:58 • 21067 перегляди

Джон Сіна перевершив усіх на Рестлманії: 17-й титул чемпіона

21 квітня, 12:03 • 19042 перегляди

Фанати знову занепокоєні станом Джастіна Бібера після дивної поведінки на вечірці Coachella

21 квітня, 09:54 • 52920 перегляди

Крістен Стюарт побралася з нареченою Ділан Маєр: церемонія відбулася в Лос-Анджелесі

21 квітня, 08:54 • 54730 перегляди
Актуальне

Instagram

Безпілотний літальний апарат

Truth Social

SAR-Lupe

The Guardian

Похорон Папи Франциска: названо ймовірну дату церемонії

Київ • УНН

 • 68 перегляди

Похорон Папи Римського Франциска, ймовірно, відбудеться 26 квітня. Конклав для обрання нового понтифіка відбудеться між 6 та 10 травня.

Похорон Папи Франциска: названо ймовірну дату церемонії

Похорон Папи Римського Франциска, ймовірно, відбудеться в суботу, 26 квітня. Рішення про дату має бути ухвалене на першій Конгрегації кардиналів. Про це пише видання ANSA, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що згідно з Апостольською Конституцією Universi Dominici Gregis, поховання Папи має відбутись між четвертим і шостим днями після його смерті, тобто між п’ятницею, 25 квітня, та неділею, 27 квітня.

Рішення про дату має бути ухвалене на першій Конгрегації кардиналів. Тому цілком імовірно, що похорон відбудеться у суботу, 26 квітня. Конклав відбудеться між п'ятнадцятим і двадцятим днем ​​після смерті Франциска, і, отже, в даному випадку між 6 і 10 травня.

- йдеться у дописі.

Як пише видання, Конклав відбудеться між п'ятнадцятим і двадцятим днем ​​після смерті Франциска, і, отже, в даному випадку між 6 і 10 травня. Однак якщо всі кардинали-виборці перебувають у Римі, початок Конклаву також може бути перенесено на більш ранній термін.

Нагадаємо

У понеділок, 21 квітня Ватикан повідомив про смерть Папи Римського Франциска. Папа Франциск помер у Великодній понеділок, 21 квітня 2025 року, у віці 88 років у своїй резиденції у ватиканському будинку Санта-Марта.

Кардинал Фаррелл Папи Римського Франциска підтвердив його смерть близько 7:30 ранку в Санта-Марті, люди збираються на площі Святого Петра.

Вважається, що причиною смерті Папи Римського Франциска став інсульт, але це не офіційна інформація, повідомляє Corriere della Sera.

Поховальні заходи по смерті Папи Франциска триватимуть дев'ять днів. Конклав для обрання наступного понтифіка відбудеться протягом місяця.

У духовному заповіті Папа Франциск вказав, що хоче бути похованим у Папській базиліці Пресвятої Діви Марії в Римі. Він також попросив просту гробницю з написом "Franciscus".  

У Римі посилюють заходи безпеки у зв'язку з похороном Папи Франциска. На час прощання з понтифіком буде введено заборону на польоти літальних апаратів над містом.

Президент Сполучених Щтатів Америки Дональд Трамп офіційно підтвердив, що разом з Меланією відвідає похорон Папи Франциска в Римі. 

У духовному заповіті Папа Франциск вказав, що хоче бути похованим у Папській базиліці Пресвятої Діви Марії в Римі. Він також попросив просту гробницю з написом "Franciscus".

У Парижі вимкнуть підсвітку Ейфелевої вежі, щоб вшанувати пам'ять Папи Франциска21.04.25, 20:40 • 3852 перегляди

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Новини Світу
Рим
Папа Франциск
Дональд Трамп
Сполучені Штати
Ватикан
Brent
$66.79
Bitcoin
$87,670.00
S&P 500
$5,104.50
Tesla
$223.45
Газ TTF
$35.66
Золото
$3,436.75
Ethereum
$1,566.25