Погода в Украине 3 апреля: ожидаются дожди и переменная облачность
Киев • УНН
3 апреля в Украине ожидается переменная облачность, на западе и юге – небольшие дожди. В Киеве, Днепре и Харькове без осадков, температура +14…+17°C.
3 апреля в Украине стоит ожидать разнообразную погоду: в большинстве регионов будет облачно с прояснениями. Однако на западе и юге пройдут небольшие дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.
Детали
В Киеве температура будет держаться в пределах +14…+16°C, с периодическими прояснениями, без осадков. Подобная погода будет наблюдаться и в Днепре и Харькове, где столбики термометров покажут +15…+17°C.
Львов и Одесса переживут небольшие дожди, с температурой воздуха от +12°C до +14°C в первом случае и +14°C до +16°C во втором.
Схожая ситуация будет и на юге страны. Симферополь сохранит умеренно теплую погоду с незначительными дождями, температуры будут колебаться от +14°C до +18°C.
Все эти температурные колебания обеспечат комфортные условия для пребывания на улице, но будьте готовы к облачности и возможным дождям в некоторых регионах.
Снег возвращается в Украину: неутешительный прогноз погоды на выходные02.04.25, 12:30 • 20061 просмотр