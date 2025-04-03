Погода в Украине 3 апреля: ожидаются дожди и переменная облачность

3 апреля в Украине стоит ожидать разнообразную погоду: в большинстве регионов будет облачно с прояснениями. Однако на западе и юге пройдут небольшие дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.

Детали

В Киеве температура будет держаться в пределах +14…+16°C, с периодическими прояснениями, без осадков. Подобная погода будет наблюдаться и в Днепре и Харькове, где столбики термометров покажут +15…+17°C.

Львов и Одесса переживут небольшие дожди, с температурой воздуха от +12°C до +14°C в первом случае и +14°C до +16°C во втором.

Схожая ситуация будет и на юге страны. Симферополь сохранит умеренно теплую погоду с незначительными дождями, температуры будут колебаться от +14°C до +18°C.

Все эти температурные колебания обеспечат комфортные условия для пребывания на улице, но будьте готовы к облачности и возможным дождям в некоторых регионах.

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