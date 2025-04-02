Снег возвращается в Украину: неутешительный прогноз погоды на выходные

В субботу, 5 апреля, температура воздуха в Украине начнет падать. А в воскресенье, 6 апреля, кое-где будет идти снег в центральных, северных и юго-западных и западных областях, сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook, пишет УНН.

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В воскресенье, 6-го апреля, вероятен снег. Начнется похолодание 5-го апреля (запад, север, часть центра), и снег уже вероятен в субботу в западных областях, но масштабнее - уже с воскресенья - сообщила Диденко.

Также прогнозируется сильный ветер, добавила синоптик.

Период холода задержится на всю следующую неделю, поэтому лучше запастись всем необходимым заранее и достать из шкафа спешно спрятанную зимнюю куртку, отметила Диденко.

На карте розовым цветом обозначены области, где в воскресенье, 6 апреля, вероятно пройдет снег.

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