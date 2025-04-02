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Дождь, ветер и +18 градусов: погода в Украине завтра снова будет удивлять

Киев • УНН

 • 22045 просмотра

Завтра в Украине ожидается потепление до +18 градусов, но в некоторых областях будет дождливо. Синоптики предупреждают о сильном ветре в центральных регионах и советуют использовать ближайшие дни из-за будущего похолодания.

Дождь, ветер и +18 градусов: погода в Украине завтра снова будет удивлять

Завтра, 3 апреля, температура воздуха достигнет +14+18 градусов в большинстве регионов Украины. Однако ожидается умеренный, а в центральных областях местами сильный ветер. Дожди будут идти преимущественно на юго-востоке и в Карпатах.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко пишет УНН

Завтра осадки наиболее вероятны в южной части, на Луганщине, Донетчине, Днепропетровщине, на Черкасчине, Кировоградщине, на Закарпатье и в Карпатах. На остальной территории Украины прояснится. Потеплеет там, где сегодня прохладно

- отмечает синоптик.

Столбики термометра в подавляющем большинстве областей достигнут +14+18 градусов, только в юго-западной части будет свежее, ожидается +8+12 градусов. Однако погода останется несколько ветреной. Ветер ожидается преимущественно умеренный,  но в центральных областях возможны сильные порывы.

В дальнейшем в Украине начнется похолодание, возможны заморозки, снег и сильный ветер. Киевляне! Я бы советовала использовать ближайшие два дня, 3 и 4 апреля с максимальной пользой, работой или отдыхом

- советует Диденко.

Сегодня ночью в Киеве еще немного будет идти дождь, но в четверг и пятницу в столице ожидается замечательная, теплая и даже сухая погода с солнышком. 3-го апреля прогнозируют до +12 градусов, а 4-го апреля - до +16+18 градусов.

В субботу в Киеве температура воздуха резко снизится до +6+9 градусов, а в воскресенье в столице есть вероятность снега и сильного ветра. Такие резкие колебания погоды могут негативно повлиять на людей с сердечно-сосудистыми недугами, будьте внимательнее к себе и особенно к вашим старшим

- предостерегает синоптик.

Напомним

Сегодня в Украине дождит и дует сильный ветер, особенно на севере и западе. В Киеве также дождь и низкая температура.

Алена Уткина

Алена Уткина

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