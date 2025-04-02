Дощ, вітер та +18 градусів: погода в Україні завтра знову дивуватиме

Завтра, 3 квітня, температура повітря сягатиме +14+18 градусів у більшості регіонах України. Проте очікується помірний, а у центральних областях подекуди сильний вітер. Дощитиме переважно на південному сході та у Карпатах.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко пише УНН.

Завтра опади найбільш ймовірні у південній частині, на Луганщині, Донеччині, Дніпропетровщині, на Черкащині, Кіровоградщині, на Закарпатті та в Карпатах. На решті території України прояснить. Потеплішає там, де сьогодні прохолодно

Стовпчики термометра у переважній більшості областей сягнуть +14+18 градусів, лише у південно-західній частині буде свіжіше, очікується +8+12 градусів. Проте погода лишиться дещо вітряною. Вітер очікується переважно помірний, але у центральних областях можливі сильні пориви.

Надалі в Україні розпочнеться похолодання, можливі заморозки, сніг та сильний вітер. Кияни! Я б радила використати найближчі два дні, 3 та 4 квітня з максимальною користю, роботою чи відпочинком

Сьогодні вночі у Києві ще трохи дощитиме, але у четвер та п'ятницю в столиці очікується чудова, тепла та навіть суха погода із сонечком. 3-го квітня прогнозують до +12 градусів, а 4-го квітня - до +16+18 градусів.

У суботу в Києві температура повітря різко знизиться до +6+9 градусів, а в неділю в столиці є ймовірність снігу та сильного вітру. Такі різкі коливання погоди можуть негативно вплинути на людей із серцево-судинними недугами, будьте уважнішими до себе та особливо ваших старших