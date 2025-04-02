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Сніг повертається в Україну: невтішний прогноз погоди на вихідні

Київ • УНН

 • 20048 перегляди

З 5 квітня в Україні почнеться похолодання, а 6 квітня у багатьох областях ймовірний сніг. Холодна погода протримається весь наступний тиждень, буде сильний вітер.

Сніг повертається в Україну: невтішний прогноз погоди на вихідні

У суботу, 5 квітня, температура повітря в Україні почне падати. А у неділю, 6 квітня, подекуди сніжитиме у центральних, північних та південно-західних та західних областях, повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook, пише УНН.

Деталі

У неділю, 6-го квітня, ймовірний сніг. Почнеться похолодання 5-го квітня (захід, північ, частина центру), та й сніг вже ймовірний в суботу в західних областях, але масштабніше - вже з неділі

- повідомила Діденко.

Також прогнозується сильний вітер, додала синоптик.

Період холоду затримається на весь наступний тиждень, тож краще запастися всім необхідним заздалегідь та дістати із шафи спішно заховану зимову куртку, зазначила Діденко.

На мапі рожевим кольором позначені області, де у неділю, 6 квітня, ймовірно пройде сніг.

Якщо холодна погода змусить вас залишатися вдома цілий тиждень, нагадаємо, що Великдень вже зовсім скоро. А отже - саме час ознайомитися із креативними ідеями фарбування яєць до свята.

Дощ, вітер та +18 градусів: погода в Україні завтра знову дивуватиме02.04.25, 11:37 • 22034 перегляди

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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