Сніг повертається в Україну: невтішний прогноз погоди на вихідні
Київ • УНН
З 5 квітня в Україні почнеться похолодання, а 6 квітня у багатьох областях ймовірний сніг. Холодна погода протримається весь наступний тиждень, буде сильний вітер.
У суботу, 5 квітня, температура повітря в Україні почне падати. А у неділю, 6 квітня, подекуди сніжитиме у центральних, північних та південно-західних та західних областях, повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook, пише УНН.
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У неділю, 6-го квітня, ймовірний сніг. Почнеться похолодання 5-го квітня (захід, північ, частина центру), та й сніг вже ймовірний в суботу в західних областях, але масштабніше - вже з неділі
Також прогнозується сильний вітер, додала синоптик.
Період холоду затримається на весь наступний тиждень, тож краще запастися всім необхідним заздалегідь та дістати із шафи спішно заховану зимову куртку, зазначила Діденко.
На мапі рожевим кольором позначені області, де у неділю, 6 квітня, ймовірно пройде сніг.
Якщо холодна погода змусить вас залишатися вдома цілий тиждень, нагадаємо, що Великдень вже зовсім скоро. А отже - саме час ознайомитися із креативними ідеями фарбування яєць до свята.
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