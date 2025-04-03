Погода в Україні 3 квітня: очікуються дощі та мінлива хмарність
Київ • УНН
3 квітня в Україні очікується мінлива хмарність, на заході та півдні – невеликі дощі. У Києві, Дніпрі та Харкові без опадів, температура +14…+17°C.
3 квітня в Україні варто очікувати на різноманітну погоду: в більшості регіонів буде хмарно з проясненнями. Однак на заході та півдні пройдуть невеликі дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.
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У Києві температура триматиметься в межах +14…+16°C, із періодичними проясненнями, без опадів. Подібна погода буде спостерігатися і в Дніпрі та Харкові, де стовпчики термометрів покажуть +15…+17°C.
Львів та Одеса переживуть невеликі дощі, з температурою повітря від +12°C до +14°C у першому випадку та +14°C до +16°C у другому.
Схожа ситуація буде й на півдні країни. Сімферополь збереже помірно теплу погоду з незначними дощами, температури коливатимуться від +14°C до +18°C.
Всі ці температурні коливання забезпечать комфортні умови для перебування на вулиці, але будьте готові до хмарності та можливих дощів у деяких регіонах.
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