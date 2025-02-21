Подоляк: нужно возобновить программы поставки «милитарной» помощи от США

Программы поставки милитарной помощи от США нужно восстановить, ведь до сих пор работают те, которые были еще проголосованы при каденции президента Джо Байдена. Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона в пятницу, передает УНН.

Нужно восстановить программы поставки милитарной помощи. Потому что до сих пор работают программы, которые были еще проголосованы при каденции Байдена. Они продолжают работать, ничего не было остановлено, но новых программ пока нет и их надо проговаривать. На встрече с Келлогом эти вопросы были четко проговорены с украинской стороны - рассказал Подоляк.

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Кроме того, Подоляк прокомментировал отмену пресс-конференции специального представителя президента США по вопросам Украины и РФ Кита Келлога в Киеве с Зеленским после их встречи.

«Это вообще нормальная практика, когда та или иная сторона, которая принимает участие в соответствующих консультациях, в данном случае консультация между спецпредставителем и Президентом Украины, она может отказаться от опубликования того, о чем говорилось. Поэтому по просьбе американской стороны брифинг был отменен», - сказал Подоляк.

Он подчеркнул, что здесь нет никакого конспирологического контекста.

«На сколько я понимаю, что господин Келлог считает, что и дальше нужно продолжать консультации, потому что немножко эмоционально-экзальтированное время сегодня в наших отношениях с США. Я спокойно отношусь, потому что понимаю, что это стиль администрации нового президента США. То есть они хотят за счет определенного информационного давления получить определенные переговорные позиции. Но для Украины этот стиль понятен, поэтому Украина будет продолжать настаивать на своих ожиданиях от двусторонних отношений», - сказал Подоляк.

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Дополнение

Член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский сообщил, что поставки оружия по контрактам с американскими компаниями идут в Украину.

20 февраля секретарь комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил в интервью Наталье Мосейчук в рамках авторского проекта «Тема с Мосейчук», что США остановили продажу оружия Украине.

«Одно дело - это помощь средствами, а мы закупаем вооружение. Которое сейчас, по моей информации, то, что шло даже на продажу, оно остановилось. Даже те фирмы, которые готовы были уже завтра сюда передавать, они сейчас ждут, потому что нет решения», - заявил Костенко.

Нардеп Алексей Гончаренко заявляет, что вчерашнее заявление Романа Костенко - абсолютно правдивое.