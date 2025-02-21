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Подоляк: потрібно відновити програми постачання "мілітарної" допомоги від США

Подоляк: потрібно відновити програми постачання "мілітарної" допомоги від США

Київ • УНН

 • 23855 перегляди

Радник ОП заявив про необхідність відновлення програм постачання військової допомоги від США. За його словами, наразі діють лише програми, проголосовані за каденції Байдена, а нових поки немає.

Програми постачання мілітарної допомоги від США потрібно відновити, адже досі працюють ті, які були ще проголосовані за каденції президента Джо Байдена. Про це заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону у п'ятницю, передає УНН.

Потрібно відновити програми постачання мілітарної допомоги. Тому що досі працюють програми, які були ще проголосовані за каденції Байдена. Вони продовжують працювати, нічого не було зупинено, але нових програм поки що немає і їх треба проговорювати. На зустрічі з Келлогом ці питання були чітко проговорені з української сторони

- розповів Подоляк.

Спікер Палати представників США Джонсон заявив про відсутність "апетиту" до нового фінансування для України21.02.25, 09:59 • 31231 перегляд

Окрім того, Подоляк прокоментував скасування пресконференції спеціального представника президента США з питань України та рф Кіта Келлога в Києві із Зеленським після їхньої зустрічі.

"Це взагалі нормальна практика, коли та чи інша сторона, яка приймає участь у відповідних консультаціях, у даному випадку консультація між спецпредставником та Президентом України, вона може відмовитися від упублічування того, про що говорилося. Тому на прохання американської сторони брифінг був скасований", - сказав Подоляк.

Він наголосив, що тут немає жодного конспірологічного контексту.

"На скільки я розумію, що пан Келлог вважає, що й далі потрібно продовжувати консультації, тому що трошки емоційно-екзальтований час сьогодні у наших відносинах з США. Я спокійно відношусь, тому що розумію, що це стиль адміністрації нового президента США. Тобто вони хочуть за рахунок певного інформаційного тиску отримати певні переговорні позиції. Але для України цей стиль зрозумілий, тому Україна буде продовжувати наполягати на своїх очікуваннях від двосторонніх відносин", - сказав Подоляк.

Україна готова до сильної угоди з президентом США: Зеленський розповів подробиці зустрічі з Келлогом20.02.25, 19:54 • 136661 перегляд

Доповнення

Член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський повідомив, що поставки зброї по контрактах з американськими компаніями йдуть в Україну.

20 лютого секретар комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив в інтерв'ю Наталії Мосейчук у межах авторського проєкту "Тема з Мосейчук", що США зупинили продаж зброї Україні.

"Одна справа - це допомога коштами, а ми закупаємо озброєння. Яке зараз, за моєю інформацією, те, що йшло навіть на продаж, воно зупинилося. Навіть ті фірми, які готові були вже завтра сюди передавати, вони зараз чекають, тому що немає рішення", - заявив Костенко.

Нардеп Олексій Гончаренко заявляє, що вчорашня заява Романа Костенко - абсолютно правдива.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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