Спікер Палати представників США Джонсон заявив про відсутність "апетиту" до нового фінансування для України

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив у четвер, що немає "апетиту" до ще одного законопроекту про фінансування України, пише УНН з посиланням на Reuters.

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"До цього немає жодного апетиту", - сказав Джонсон Newsmax під час Conservative Political Action Conference, коли його запитали - під хор освистування правої аудиторії - чи передбачає він новий законопроект про фінансування для України, якщо це займе ще кілька місяців до закінчення війни.

"Ми маємо покласти край (війні). І я можу сказати, що наші європейські союзники також розуміють цю необхідність. Це (затягнулося) занадто довго", - сказав Джонсон.

Видання вказує, що коментарі лідера Палати представників - представника Республіканської партії прозвучали на тлі "поглиблення невизначеності" щодо майбутньої підтримки України США, на тлі "словесної війни" між Трампом і Зеленським.

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При цьому вказано, що коментарі Джонсона відображають зміну настроїв у Конгресі США, який схвалив допомогу Україні обсягом 175 мільярдів доларів після повномасштабного вторгнення, коли демократи мали більшість у Сенаті та очолювали Білий дім.

Зараз республіканці Трампа контролюють Палату представників, Сенат і Білий дім.

Відзначаючи, що і росія, і Україна зазнали великих втрат, Джонсон сказав у четвер: "Ми маємо покласти край конфлікту. Президент Трамп абсолютно правий. Настав час, щоб це закінчилося, і він (Трамп) є грубою силою, я вважаю, що може це зробити".

Джонсон сказав, що Трампу потрібний простір для посередництва у припиненні війни в Україні, і сказав, що "скарги" Зеленського на те, що Україна не була запрошена на зустріч у Саудівській Аравії, були "недоречними".

"Я маю на увазі те, що Трамп намагається зробити, це... створити умови для справжніх переговорів, щоб переговори відбулися, і ми повинні дозволити йому робити те, що він робить", - сказав Джонсон.

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