Спікер Палати представників США Джонсон заявив про відсутність "апетиту" до нового фінансування для України
Київ • УНН
Майк Джонсон заявив про відсутність "апетиту" до нового законопроекту про фінансування України. Заява прозвучала на Conservative Political Action Conference під час освистування правою аудиторією.
Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив у четвер, що немає "апетиту" до ще одного законопроекту про фінансування України, пише УНН з посиланням на Reuters.
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"До цього немає жодного апетиту", - сказав Джонсон Newsmax під час Conservative Political Action Conference, коли його запитали - під хор освистування правої аудиторії - чи передбачає він новий законопроект про фінансування для України, якщо це займе ще кілька місяців до закінчення війни.
"Ми маємо покласти край (війні). І я можу сказати, що наші європейські союзники також розуміють цю необхідність. Це (затягнулося) занадто довго", - сказав Джонсон.
Видання вказує, що коментарі лідера Палати представників - представника Республіканської партії прозвучали на тлі "поглиблення невизначеності" щодо майбутньої підтримки України США, на тлі "словесної війни" між Трампом і Зеленським.
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При цьому вказано, що коментарі Джонсона відображають зміну настроїв у Конгресі США, який схвалив допомогу Україні обсягом 175 мільярдів доларів після повномасштабного вторгнення, коли демократи мали більшість у Сенаті та очолювали Білий дім.
Зараз республіканці Трампа контролюють Палату представників, Сенат і Білий дім.
Відзначаючи, що і росія, і Україна зазнали великих втрат, Джонсон сказав у четвер: "Ми маємо покласти край конфлікту. Президент Трамп абсолютно правий. Настав час, щоб це закінчилося, і він (Трамп) є грубою силою, я вважаю, що може це зробити".
Джонсон сказав, що Трампу потрібний простір для посередництва у припиненні війни в Україні, і сказав, що "скарги" Зеленського на те, що Україна не була запрошена на зустріч у Саудівській Аравії, були "недоречними".
"Я маю на увазі те, що Трамп намагається зробити, це... створити умови для справжніх переговорів, щоб переговори відбулися, і ми повинні дозволити йому робити те, що він робить", - сказав Джонсон.
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