Спікер Палати представників США Джонсон заявив про відсутність "апетиту" до нового фінансування для України

ukenru
05:23 • 23506 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 124612 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 183845 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 148181 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139513 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117701 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108217 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103020 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 143139 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 134821 перегляди

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

16 березня, 21:21 • 48217 перегляди
Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

16 березня, 22:18 • 59232 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

01:54 • 48000 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

04:18 • 54086 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 56016 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 143136 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 142126 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 275968 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 304795 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 240630 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 15798 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 59372 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 111861 перегляди
П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:57 • 134821 перегляди
Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

14 березня, 12:29 • 117116 перегляди
Актуальне
Спікер Палати представників США Джонсон заявив про відсутність "апетиту" до нового фінансування для України

Спікер Палати представників США Джонсон заявив про відсутність "апетиту" до нового фінансування для України

Київ • УНН

 • 31231 перегляди

Майк Джонсон заявив про відсутність "апетиту" до нового законопроекту про фінансування України. Заява прозвучала на Conservative Political Action Conference під час освистування правою аудиторією.

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив у четвер, що немає "апетиту" до ще одного законопроекту про фінансування України, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

"До цього немає жодного апетиту", - сказав Джонсон Newsmax під час Conservative Political Action Conference, коли його запитали - під хор освистування правої аудиторії - чи передбачає він новий законопроект про фінансування для України, якщо це займе ще кілька місяців до закінчення війни.

"Ми маємо покласти край (війні). І я можу сказати, що наші європейські союзники також розуміють цю необхідність. Це (затягнулося) занадто довго", - сказав Джонсон.

Видання вказує, що коментарі лідера Палати представників - представника Республіканської партії прозвучали на тлі "поглиблення невизначеності" щодо майбутньої підтримки України США, на тлі "словесної війни" між Трампом і Зеленським.

Радник президента США натякнув на можливе врегулювання Трампа з Зеленським20.02.25, 16:43 • 35437 переглядiв

При цьому вказано, що коментарі Джонсона відображають зміну настроїв у Конгресі США, який схвалив допомогу Україні обсягом 175 мільярдів доларів після повномасштабного вторгнення, коли демократи мали більшість у Сенаті та очолювали Білий дім.

Зараз республіканці Трампа контролюють Палату представників, Сенат і Білий дім.

Відзначаючи, що і росія, і Україна зазнали великих втрат, Джонсон сказав у четвер: "Ми маємо покласти край конфлікту. Президент Трамп абсолютно правий. Настав час, щоб це закінчилося, і він (Трамп) є грубою силою, я вважаю, що може це зробити".

Джонсон сказав, що Трампу потрібний простір для посередництва у припиненні війни в Україні, і сказав, що "скарги" Зеленського на те, що Україна не була запрошена на зустріч у Саудівській Аравії, були "недоречними".

"Я маю на увазі те, що Трамп намагається зробити, це... створити умови для справжніх переговорів, щоб переговори відбулися, і ми повинні дозволити йому робити те, що він робить", - сказав Джонсон.

США дали Україні “покращену” версію угоди про копалини після того, як Зеленський “розлютив” Трампа - ЗМІ20.02.25, 22:02 • 64678 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаПолітикаНовини Світу
palata-predstavnykiv-spoluchenykh-shtativ-amerykyПалата представників Сполучених Штатів Америки
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами