Спикер Палаты представителей США Джонсон заявил об отсутствии «аппетита» к новому финансированию для Украины
Киев • УНН
Майк Джонсон заявил об отсутствии «аппетита» к новому законопроекту о финансировании Украины. Заявление прозвучало на Conservative Political Action Conference во время освистывания правой аудиторией.
Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил в четверг, что нет «аппетита» к еще одному законопроекту о финансировании Украины, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
«К этому нет никакого аппетита», - сказал Джонсон Newsmax во время Conservative Political Action Conference, когда его спросили - под хор освистывания правой аудитории - предусматривает ли он новый законопроект о финансировании для Украины, если это займет еще несколько месяцев до окончания войны.
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