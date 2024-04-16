Под видом пустых фур: на Черновицкой таможне разоблачена коррупционная схема, которая нанесла 290 млн грн убытков

В Черновицкой области разоблачена масштабная схема уклонения от уплаты налогов, - специалистами НАБУ и САП прекращена деятельность преступной организации, которая нанесла ущерб государству на 290 млн грн, передает УНН.

Детали

Специализированной антикоррупционной прокуратурой и Национальным антикоррупционным бюро Украины разоблачена и прекращена деятельность преступной организации, которая ввела ряд схем уклонения от уплаты таможенных платежей. Через пункт пропуска на румынско-украинской границе, грузовыми автомобилями ввозились коммерческие товары на основании поддельных документов. В некоторых случаях транспортные средства с товарами при въезде на таможенную территорию Украины заявлялись как пустые, сообщают следователи.

Также в НАБУ отмечают, что участники организовали незаконный ввоз через таможенный пост "Вадул-Сирет" товаров из Турции (одежда, обувь, аксессуары), оформляя транспорт с ними как пустой или маскируя их другими товарами со значительно меньшей таможенной стоимостью.

Указывается, что руководством таможни был обеспечен внеочередной пропуск таких автомобилей и беспрепятственное таможенное оформление задекларированных товаров "группы прикрытия".

Схемы действовали длительное время, а ее участники вели себя цинично и вызывающе, сообщает САП.

Когда журналисты пытались разоблачить деятельность преступной организации, руководство таможни организовало их жестокое избиение - говорится в сообщении.

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Сейчас разоблачены 11 членов преступной организации, среди них три служащие Черновицкой таможни и восемь физических лиц. Их действия квалифицированы по ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 345-1, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 369 УК Украины.

Один соорганизатор и четыре участника преступной организации задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. - информируют следователи.

Также в прокуратуре отмечают, что разоблачена и прекращена деятельность преступной организации осуществлено благодаря сотрудничеству с компетентными органами Турции, Болгарии, Румынии, Чехии и Словакии были получены основные доказательства по делу и установлены нанесенный ущерб.

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