Почти 10 млн грн убытков при закупке медоборудования: четырем чиновникам Черкасской и Черниговской областей сообщили о подозрении

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
chernigovЧернигов
cherkasyЧеркассы
Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
  •  41674 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
  •  119041 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  133075 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  135271 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  122949 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

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Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
15 апреля 2024, 07:40  •  102840 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

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С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  203472 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

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Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
12 апреля 2024, 07:59  •  195667 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

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Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
12 апреля 2024, 06:58  •  195043 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

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Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  189683 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

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Почти 10 млн грн убытков при закупке медоборудования: четырем чиновникам Черкасской и Черниговской областей сообщили о подозрении

Четырем должностным лицам из Черкасской и Черниговской областей сообщено о подозрении в нанесении ущерба на сумму почти 10 миллионов гривен при закупке медицинского оборудования для больниц по завышенным ценам.

Криминал и ЧП •   •  8966 просмотра
Почти 10 млн грн убытков при закупке медоборудования: четырем чиновникам Черкасской и Черниговской областей сообщили о подозрении

Мобильные котельные и альтернативные электростанции: в Мининфраструктуры рассказали, как будут восстанавливать энергосистему на Харьковщине

Для ликвидации последствий российских атак на энергетическую систему Харькова, в регионе планируют децентрализовать все мощности и создать альтернативную сеть газотурбинных электростанций и мобильных котельных.

Общество •   •  11310 просмотра
Мобильные котельные и альтернативные электростанции: в Мининфраструктуры рассказали, как будут восстанавливать энергосистему на Харьковщине

В россии упала выпущенная по Украине ракета Х-101: что известно

Крылатая ракета воздушного базирования Х-101, выпущенная россией по Украине, вышла из строя и упала в поле в волгоградской области рф.

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В россии упала выпущенная по Украине ракета Х-101: что известно

Лубинец о законопроекте об усилении мобилизации: принципиальные замечания комитет учел

Уполномоченный Верховной Рады Дмитрий Лубинец заявил, что законопроект об усилении мобилизации, который был принят после учета его принципиальных замечаний, является оптимальным вариантом для увеличения количества граждан в Вооруженных силах Украины во время тяжелых боев на фронте.

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Лубинец о законопроекте об усилении мобилизации: принципиальные замечания комитет учел

Более 12 тысяч человек эвакуированы из приграничных районов Сумщины

Более 12 000 человек, в том числе 1 777 детей, были эвакуированы из приграничных населенных пунктов Сумской области из-за российских атак.

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Более 12 тысяч человек эвакуированы из приграничных районов Сумщины

Польские протестующие прекратили блокирование пункта пропуска "Угринов-Долгобичув"

Польские протестующие прекратили блокаду пункта пропуска "Угринов-Долгобичув" на границе с Украиной, позволив нормальное движение грузовиков в обоих направлениях.

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Польские протестующие прекратили блокирование пункта пропуска "Угринов-Долгобичув"

Армия рф ударила по трем громадам в Сумской области - ОВА

Российские войска обстреляли из систем залпового огня три громады в Сумской области Украины.

Война •   •  8737 просмотра
Армия рф ударила по трем громадам в Сумской области - ОВА

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

россия намеренно нагнетает панику, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине, но, по данным украинской разведки, ситуация радикально не изменилась по сравнению с последними периодами.

Война •   •  41674 просмотра
Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Умер писатель и общественный деятель Дмитрий Капранов

Украинский писатель и общественный деятель Дмитрий Капранов умер 16 апреля, сообщается на странице братьев Капрановых.

Криминал и ЧП •   •  10426 просмотра
Умер писатель и общественный деятель Дмитрий Капранов

Противник перебрасывает резервы с других направлений для захвата Часового Яра - спикер Нацгвардии

россия перебрасывает некоторые подразделения с Лиманского направления для усиления наступления в направлении Часового Яра в Донецкой области, в то время как украинские силы прилагают все усилия, чтобы удержать все участки и не допустить флангового удара по Часовому Яру.

Война •   •  10197 просмотра
Противник перебрасывает резервы с других направлений для захвата Часового Яра - спикер Нацгвардии