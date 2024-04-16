Почти 10 млн грн убытков при закупке медоборудования: четырем чиновникам Черкасской и Черниговской областей сообщили о подозрении

Четырем чиновникам Черкасской и Черниговской областей сообщили о подозрении из-за почти 10 млн грн убытков при закупке медоборудования, передает УНН со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

"... сообщено о подозрении должностным лицам, которые были ответственны за "сопровождение" процедуры закупок дорогостоящего медицинского оборудования для медучреждений Черкасской и Черниговской областей", - говорится в сообщении.

Детали

Досудебным расследованием установлено, что представители частных предприятий умышленно завышали стоимость медицинского оборудования, которое они поставляли медучреждениям. К своим преступным схемам они привлекали должностных лиц больниц, госпиталей и управления здравоохранения.

Итак:

начальнику отдела Управления здравоохранения Черкасской ОГА и директору Черкасского областного клинического госпиталя ветеранов войны сообщено о подозрении в присвоении, растрате или завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенных в особо крупных размерах (ч.5 ст. 191 УК Украины);

заместителю директора Черкасского областного клинического госпиталя ветеранов войны и заместителю генерального директора Черниговской центральной районной больницы сообщено о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч.2 ст 367 КК Украины).

По данным прокуратуры, досудебным расследование установлено почти 10 млн грн убытков, нанесенных государству в результате закупок оборудования по завышенным ценам.

Добавим

Ранее сообщено о подозрении 6 представителям частных структур, которые осуществляли поставки дорогостоящего медицинского оборудования медицинским учреждениям по значительно завышенным ценам. Сумма установленных убытков по трем эпизодам достигает 25,5 млн грн.