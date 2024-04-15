Экс-руководителя пограничников Юга Сергея Мула оправдали в недостоверном декларировании: САП готовит обжалование

Экс-руководителя пограничников Юга Сергея Мула признали невиновным в недостоверном декларировании, но Специальная Антикоррупционная Прокуратура будет обжаловать этот приговор в апелляционном суде. Об этом прокуроры САП сообщили в своем телеграмм-канале, передает УНН.

Прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры готовится апелляционная жалоба на приговор ВАКС от 15.04.2024, которым бывший руководитель одного из региональных управлений Государственной пограничной службы Украины признан невиновным в умышленном внесении субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации за 2021 год, отличающихся от достоверных данных на более 1,5 млн грн, в связи с недоказанностью в его действиях состава уголовного преступления. Прокуроры не согласны с таким решением суда и будут отстаивать свою позицию в суде апелляционной инстанции. - сообщили в САП.

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По данным следствия, в декларации за 2021 год Мула указал объект незавершенного строительства, который не введен в эксплуатацию, но полностью пригоден для проживания (речь идет об усадебном доме с надворными постройками) и земельный участок с сооружениями, не отразив данные о стоимости этого имущества.

Действия военнослужащего высшего офицерского состава Государственной пограничной службы Украины были квалифицированы по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 366-2 УК Украины (как в редакции, действующей до 21.07.2021, так и после этой даты).

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Напомним

УНН писал о деле генерал-майора Мула еще в январе прошлого года. Тогда САП сообщили о завершении следствия по делу в отношении начальника Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины Сергея Мула, которого подозревают во внесении недостоверных сведений в декларации за 2020 и 2021 годы, отличающихся от достоверных данных на более чем 1,5 млн грн.