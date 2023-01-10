Справа про недеклароване майно: завершено розслідування щодо генерал-майора Мула

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«10 січня 2023 року прокурор САП прийняв рішення про завершення слідства у справі стосовно чинного керівника одного з регіональних управлінь Державної прикордонної служби України, який підозрюється в умисному внесенні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларацій за 2020 і 2021 роки, що відрізняються від достовірних даних на понад 1,5 млн грн», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що детективам НАБУ надано доручення відкрити матеріали стороні захисту на ознайомлення.

Зазначається, що у декларації за 2020 рік посадовець не вказав об’єкт незавершеного будівництва, який не введений в експлуатацію, але повністю придатний для проживання - садибний будинок з надвірними побудовами, в якому його дружина разом з дітьми постійно проживала протягом 2020 року.

«У декларації за 2021 рік він, маючи на меті приховати від органів влади і громадськості факт користування членами його сім’ї цим об’єктом і, водночас намагаючись створити штучне уявлення про дотриманням вимог Закону, відобразив дані про цей об’єкт, як про земельну ділянку зі спорудами, не відобразивши дані про його вартість», - інформує САП.

Так, дії військовослужбовця вищого офіцерського складу Державної прикордонної служби України кваліфіковані за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366-2 КК України (як у редакції, чинній до 21.07.2021, так і після цієї дати).

Доповнення

Соціальні мережі спалахнули через новину про скандальний відпочинок пресофіцерки Південного регіонального управління держприкордонслужби Іванни Плантовської. Військовослужбовиця під час повномасштабної війни проти України поїхала відпочивати у Париж. Плантовська активно демонструвала кадри з відпустки у соціальних мережах, що викликало обурення серед українців. У коментарі журналісту УНН речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко розповів, коли буде прийнято рішення стосовно її подальшого несення служби.