Скандал з пресофіцеркою ДПСУ: Демченко заявив, що звинувачення в корупції її начальника торішній фейк

Цитата

«Після цієї ситуації з (Плантовською – ред.) в інформаційному полі далі почали ширитися фейки річної давнини відносно керівника Південного регіонального управління Сергія Мула, оскільки наша військовослужбовиця проходила службу саме в нього на цьому напрямку. Почали в чергове наголошувати, що він замішаний в корупційних скандалах, що начебто під час обшуків, які проводилися більше року тому в нього було виявлено мільйони готівки, як в коштах, так й на різних рахунках. Також щодо виявлення іншої іноземної країни. Хочу зазначити, що це не відповідає дійсності», - розповів Демченко.

Демченко повідомив, що ще рік тому Мул зазначав, що буде подавати до суду відносно наклепу щодо нього.

Окрім того, Демченко повідомив, що Мул під час новорічних свят не перебував у відпустці, а знаходився на своєму робочому місці.

Доповнення

Соціальні мережі спалахнули через новину про скандальний відпочинок пресофіцерки Південного регіонального управління держприкордонслужби Іванни Плантовської. Військовослужбовиця під час повномасштабної війни проти України поїхала відпочивати у Париж. Плантовська активно демонструвала кадри з відпустки у соціальних мережах, що викликало обурення серед українців. У коментарі журналісту УНН речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко розповів, коли буде прийнято рішення стосовно її подальшого несення служби.