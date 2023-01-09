Скандал з пресофіцеркою ДПСУ: у відомстві розповіли, коли приймуть рішення щодо її подальшої служби
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Соціальні мережі спалахнули через новину про скандальний відпочинок пресофіцерки Південного регіонального управління держприкордонслужби Іванни Плантовської. Військовослужбовиця під час повномасштабної війни проти України поїхала відпочивати у Париж. Плантовська активно демонструвала кадри з відпустки у соціальних мережах, що викликало обурення серед українців. У коментарі журналісту УНН речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко розповів, коли буде прийнято рішення стосовно її подальшого несення служби.
Деталі
Демченко наголосив, що не вправі коментувати особисте життя військовослужбовців ДПСУ, оскільки це справа кожного.
Проте він зазначив, що відносно цієї ситуації – відомство одразу відреагувало на такі дії речниці. Зокрема, будуть прийняті рішення, що стосуватимуться подальшого проходження нею служби та виконання обов’язків за посадою. Рішення будуть в рамках норм законодавства.
На питання журналіста – протягом якого часу планують ухвалити вердикт стосовно подальшої долі Плантовської – Демченко відповів: “у найкоротші терміни”.
Цитата
“Окремо можу зазначити, нам дійсно прикро, що у час війни, коли більшість наших побратимів зі зброєю в руках боронять країну і гинуть за неї, в лавах ДПСУ є й ті, хто більше приділяє увагу виключно своєму особистому життю, при цьому, м’яко кажучи, хизуючись ним. До того ж, демонстрація якого, суперечить моральним нормам і є неприйнятним під час війни. Все буде по справедливості”, – додав він.
Доповнення
Зазначимо, що після оприлюднення ситуації, Іванна Плантовська закрила свої соціальні мережі. Водночас, за даними деяких ЗМІ, вона все ж таки відреагувала на скандал, написавши на своєму Facebook: “Скоро ви почуєте мою правду”.