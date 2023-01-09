Скандал с пресс-офицером ГПСУ: в ведомстве рассказали, когда примут решение о ее дальнейшей службе

Детали

Демченко подчеркнул, что не вправе комментировать личную жизнь военнослужащих ГПСУ, поскольку это дело каждого.

Однако он отметил, что в этой ситуации – ведомство сразу отреагировало на такие действия спикера. В частности, будут приняты решения, касающиеся дальнейшего прохождения ею службы и выполнения обязанностей по должности. Решения будут в рамках норм законодательства.

На вопрос журналиста – в течение какого времени планируют принять вердикт относительно дальнейшей судьбы Плантовской – Демченко ответил: “В кратчайшие сроки”.

Цитата

“Отдельно могу отметить, нам действительно досадно, что во время войны, когда большинство наших собратьев с оружием в руках защищают страну и погибают за нее, в рядах ГПСУ есть и те, кто больше уделяет внимание исключительно своей личной жизни, при этом, мягко говоря, щеголяя ею. К тому же, демонстрация которой противоречит моральным нормам и неприемлема во время войны. Все будет по справедливости”, – добавил он.

Дополнение

Отметим, что после обнародования ситуации Иванна Плантовская закрыла свои социальные сети. В то же время, по данным некоторых СМИ, она все же отреагировала на скандал, написав на своем Facebook: “Скоро вы услышите мою правду”.