Скандал с пресс-офицером ГПСУ: в ведомстве рассказали, когда примут решение о ее дальнейшей службе
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Социальные сети вспыхнули из-за новости о скандальном отдыхе пресс-офицером Южного регионального управления госпогранслужбы Иванны Плантовской. Военнослужащая во время полномасштабной войны против Украины отправилась отдыхать в Париж. Плантовская активно демонстрировала кадры из отпуска в социальных сетях, что вызвало негодование среди украинцев. В комментарии журналисту УНН представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко рассказал, когда будет принято решение относительно ее дальнейшего несения службы.
Детали
Демченко подчеркнул, что не вправе комментировать личную жизнь военнослужащих ГПСУ, поскольку это дело каждого.
Однако он отметил, что в этой ситуации – ведомство сразу отреагировало на такие действия спикера. В частности, будут приняты решения, касающиеся дальнейшего прохождения ею службы и выполнения обязанностей по должности. Решения будут в рамках норм законодательства.
На вопрос журналиста – в течение какого времени планируют принять вердикт относительно дальнейшей судьбы Плантовской – Демченко ответил: “В кратчайшие сроки”.
Цитата
“Отдельно могу отметить, нам действительно досадно, что во время войны, когда большинство наших собратьев с оружием в руках защищают страну и погибают за нее, в рядах ГПСУ есть и те, кто больше уделяет внимание исключительно своей личной жизни, при этом, мягко говоря, щеголяя ею. К тому же, демонстрация которой противоречит моральным нормам и неприемлема во время войны. Все будет по справедливости”, – добавил он.
Дополнение
Отметим, что после обнародования ситуации Иванна Плантовская закрыла свои социальные сети. В то же время, по данным некоторых СМИ, она все же отреагировала на скандал, написав на своем Facebook: “Скоро вы услышите мою правду”.