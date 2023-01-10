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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
8 апреля, 18:32 • 21221 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Скандал с пресс-офицером ГПСУ: Демченко заявил, что обвинение в коррупции ее начальника прошлогодний фейк

Киев • УНН

 • 663750 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. Информация о причастности начальника Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины Сергея Мула, пресс-офицер которого Иванна Плантовская опозорилась, к коррупционным скандалам не соответствует действительности. Об этом сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Украины – пресс-секретарь Андрей Демченко во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Скандал с пресс-офицером ГПСУ: Демченко заявил, что обвинение в коррупции ее начальника прошлогодний фейк

Цитата

«После этой ситуации с (Плантовской – ред.) в информационном поле дальше начали распространяться фейки годовой давности в отношении руководителя Южного регионального управления Сергея Мула, поскольку наша военнослужащая проходила службу именно у него на этом направлении. Начали в очередной раз подчеркивать, что он замешан в коррупционных скандалах, что якобы во время обысков, которые проводились более года назад, у него были обнаружены миллионы наличных денег, как в средствах, так и на разных счетах. Также по выявлению другой иностранной страны. Хочу отметить, что это не соответствует действительности, - рассказал Демченко.

Демченко сообщил, что еще год назад Мул отмечал, что будет подавать в суд в отношении клеветы о нем.

Кроме того, Демченко сообщил, что Мул во время новогодних праздников не находился в отпуске, а находился на своем рабочем месте.

Дополнение

Социальные сети вспыхнули из-за новости о скандальном отдыхе пресс-офицера Южного регионального управления госпогранслужбы Иванны Плантовской. Военнослужащая во время полномасштабной войны против Украины уехала отдыхать в Париж. Плантовская активно демонстрировала кадры с отпуска в социальных сетях, что вызвало негодование среди украинцев. В комментарии журналисту УНН представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко рассказал, когда будет принято решение относительно ее дальнейшего несения службы.

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