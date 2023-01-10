Дело о недекларируемом имуществе: завершено расследование в отношении генерал-майора Мула

Цитата

«10 января 2023 года прокурор САП принял решение о завершении следствия по делу в отношении действующего руководителя одного из региональных управлений Государственной пограничной службы Украины, который подозревается в умышленном внесении субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации за 2020 и 2021 года, отличающиеся от достоверных данных более чем на 1,5 млн грн», - говорится в сообщении.

Сообщается, что детективам НАБУ дано поручение открыть материалы стороне защиты на ознакомление.

Отмечается, что в декларации за 2020 год должностное лицо не указало объект незавершенного строительства, который не введен в эксплуатацию, но полностью пригоден для проживания - усадебный дом с дворовыми постройками, в котором его жена вместе с детьми постоянно проживала в течение 2020 года.

«В декларации за 2021 год он, преследуя цель скрыть от органов власти и общественности факт пользования членами его семьи и этим объектом и, одновременно пытаясь создать искусственное представление о соблюдении требований Закона, отразил данные об этом объекте, как о земельном участке со сооружениями, не отразив данные о его стоимости», - информирует САП.

Так, действия военнослужащего высшего офицерского состава Государственной пограничной службы Украины квалифицированы по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 366-2 УК Украины (как в редакции, действующей до 21.07.2021, так и после этой даты).

Дополнение

Социальные сети вспыхнули из-за новости о скандальном отдыхе пресс-офицера Южного регионального управления госпогранслужбы Иванны Плантовской. Военнослужащая во время полномасштабной войны против Украины отправилась отдыхать в Париж. Плантовская активно демонстрировала кадры с отпуска в социальных сетях, что вызвало негодование среди украинцев. В комментарии журналисту УНН представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко рассказал, когда будет принято решение относительно ее дальнейшего несения службы.