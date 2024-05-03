Более 2 000 человек арестованы в американских кампусах с начала пропалестинских протестов

В ходе пропалестинских протестов в ряде университетов США за последние недели было арестовано более 2 000 человек, - с 18 апреля, аресты были зафиксированы в примерно 40 университетах в 25 из 50 штатов США, сообщает УНН со ссылкой на ORF и Le Figaro.

Детали

С 17 апреля волна митингов в поддержку Газы прокатилась по американским кампусам, примерно в сорока университетах, от Атлантического побережья до Калифорнии. Согласно сообщению нескольких американских СМИ, было арестовано около 2000 человек.

Призывы студентов везде более или менее одинаковы: демонстранты требуют, чтобы университеты разорвали связи с меценатами и компаниями, связанными с Израилем, и осуждают поддержку Тель-Авива со стороны США. Они указывают на вооруженное подавление сектора Газа в ответ на террористическое нападение 7 октября.

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Президент США Джо Байден решительно осудил насилие во время протестов, выступая вчера в Белом доме. "Существует право на протест, но не право вызывать хаос. Мы не авторитарная страна, которая заставляет людей молчать", - сказал Байден.

Ранее его оппонент-республиканец Дональд Трамп обвинил Байдена в бездействии перед лицом про-палестинского движения. "Это радикальные левые сумасшедшие, и их надо остановить сейчас", - заявил Трамп, прибыв на суд в Нью-Йорке.

Напомним,

В Соединенных Штатах в четверг полиция силой вывела десятки непокорных пропалестинских демонстрантов из нескольких колледжей, в частности разгромила лагерь в Калифорнийском университете. За последние дни студенты провели митинги или установили палатки в десятках университетов в знак протеста против войны Израиля в Газе.

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