Более 2 000 человек арестованы в американских кампусах с начала пропалестинских протестов

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
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Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

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Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
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Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
2 мая 2024, 11:51  •  126046 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
2 мая 2024, 09:48  •  117398 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
2 мая 2024, 05:35  •  108122 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  126432 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  125151 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  119403 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
1 мая 2024, 08:36  •  115168 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
1 мая 2024, 07:24  •  101995 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

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Более 2 000 человек арестованы в американских кампусах с начала пропалестинских протестов

С 18 апреля во время пропалестинских протестов в около 40 университетах в 25 штатах США были арестованы почти 2 000 человек.

Новости Мира •   •  6379 просмотра
Более 2 000 человек арестованы в американских кампусах с начала пропалестинских протестов

В кремле считают комментарии Макрона и Кэмерона по Украине "очень опасными"

Пресс-секретарь президента россии дмитрий песков назвал заявления министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона и президента Франции Эммануэля Макрона о возможности нанесения ударов по России и введения западных войск в Украину "опасными" и "эскалацией напряженности" вокруг войны в Украине, что потенциально представляет угрозу для европейской безопасности.

Война •   •  9557 просмотра
В кремле считают комментарии Макрона и Кэмерона по Украине "очень опасными"

Соучредитель Биржи Благотворительности "ДоброДій" Елена Соседка получила "Крест Почета" от МО за помощь армии

Соучредитель Биржи Благотворительности "ДоброДій" Елена Соседка получила «Крест Почета» от МО за помощь армии.

Общество •   •  6839 просмотра
Соучредитель Биржи Благотворительности "ДоброДій" Елена Соседка получила "Крест Почета" от МО за помощь армии

Около 1300 московских священников пополнит ряды оккупационной армии кремля - Центр сопротивления

Около 1300 московских священников присоединятся к оккупационной армии кремля в Украине, чтобы оказывать "духовную помощь" российским солдатам.

Война •   •  7160 просмотра
Около 1300 московских священников пополнит ряды оккупационной армии кремля - Центр сопротивления

россияне ударили по Харькову, предварительно КАБ, произошел пожар - ОВА

Удар рф пришелся на Холодногорский район Харькова, что повлекло пожар частного дома, жертвы до сих пор устанавливаются.

Война •   •  6426 просмотра
россияне ударили по Харькову, предварительно КАБ, произошел пожар - ОВА

В Канаде возмутились освобождением аэрокосмических компаний от российских титановых санкций: вопрос изучат в парламенте

Правительство Канады предоставило аэрокосмическим компаниям Airbus и Bombardier исключения из ограничений на использование российского титана несмотря на санкции, что вызвало возмущение посла Украины и побудило комитет по иностранным делам Палаты общин провести слушания по поводу этого решения.

политика •   •  7885 просмотра
В Канаде возмутились освобождением аэрокосмических компаний от российских титановых санкций: вопрос изучат в парламенте

Оккупанты наносят удары по Харьковской области - ОВА

Российские войска атакуют Харьковский район, жителей призвали укрыться в укрытиях.

Война •   •  7877 просмотра
Оккупанты наносят удары по Харьковской области - ОВА

В НАТО осудили кибератаки рф против Германии и Чехии

НАТО осудила злонамеренную кибер-кампанию россии против Социал-демократической партии Германии и чешских институтов. Альянс рассматривает скоординированные ответные меры.

Новости Мира •   •  7555 просмотра
В НАТО осудили кибератаки рф против Германии и Чехии

На Харьковщине разоблачены мошенники, которые продавали вымышленных кошек и щенков

Жителей Харькова, 17-летнюю девушку и 18-летнего парня, подозревали в мошенничестве за то, что они публиковали объявления о продаже несуществующих кошек и щенков, требовали предоплату и исчезали после получения денег.

Криминал и ЧП •   •  7360 просмотра
На Харьковщине разоблачены мошенники, которые продавали вымышленных кошек и щенков

"Газпром" впервые за 25 лет заявил о рекордных убытках из-за остановки поставок в Европу

"Газпром" сообщил о рекордных убытках за последние 25 лет в размере 6,8 млрд долларов в 2023 году, из-за резкого сокращения поставок газа в Европу.

Новости Мира •   •  7553 просмотра
"Газпром" впервые за 25 лет заявил о рекордных убытках из-за остановки поставок в Европу