Байден после принятия помощи Украине планирует сделать эту тему менее публичной в предвыборный период - Politico

Команда президента США Джо Байдена после принятия помощи Украине планирует сделать эту тему менее публичной накануне предвыборной кампании, на фоне того, как экономические проблемы являются приоритетными для избирателей, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Издание указывает, что президент США Джо Байден одержал огромную победу во внешней политике с принятием на прошлой неделе законопроекта о внешней помощи, который предусматривал 60 миллиардов долларов для Украины. "Но теперь, преодолев это препятствие, его команда готова сделать постоянную приверженность Америки" в этом вопросе "меньшей мерой публичного внимания, на фоне того, как она направлена на электорат, занятый экономическими заботами", пишет издание.

Дело демократии, как указано, будет оставаться центральным компонентом кампании переизбрания Байдена - как объединяющая нить для обсуждения всего, от Украины и Дональда Трампа до абортов, безопасности огнестрельного оружия и образования - поэтому Белый дом и помощники кампании заявили, что не предвидят непрерывного толчка со стороны связей с общественностью для усиления поддержки вопроса, связанного с Украиной, в ближайшие месяцы, пишет издание.

Байден сделал заявление после принятия законопроекта о помощи, а советник по национальной безопасности Джейк Салливан также посетил комнату для брифинга в Белом доме. Но, как добавил один высокопоставленный чиновник администрации, "теперь, когда Конгресс принял дополнительный документ, это, естественно, не является таким актуальным вопросом". "Однако неспособность сосредоточить внимание страны на том, почему постоянная поддержка Америкой Украины имеет значение - почему она остается экзистенциальной проблемой для стран далеко за пределами Восточной Европы - создает реальные риски, предупреждают эксперты по внешней политике. Это может еще больше ослабить внутреннюю поддержку самой войны, почти закрыть двери для любого дополнительного финансирования и усложнить ключевой компонент президентского наследия Байдена: сохранение давней роли Америки как центральной опоры глобального демократического порядка", - отмечает издание.

"Для администрации Байдена важно не уступать публичные сообщения об Украине людям, которые скептически относятся к поддержке США, - сказала Рейчел Риццо, старший научный сотрудник Атлантического совета. - Не говоря об этом, он подвергается такому риску, особенно учитывая то, что это уже тема для разговоров на выборах для тех, кто выступает против помощи Украине".

И все же демократы и преданные трансатлантисты, которые соглашаются с мнением Байдена, преимущественно считают, что важнейшим элементом для дальнейшей поддержки Украины и НАТО со стороны США является получение президентом второго срока. Для них имеет смысл делать акцент на других вопросах, которые больше всего волнуют американских избирателей, пишет издание.

"Вопросы, которые являются важнейшими для мира, не обязательно являются неотложными для избирателей, - сказала Дженнифер Палмиери, которая работала директором по коммуникациям во время кампании Хиллари Клинтон в 2016 году. - Чрезвычайно важно, что мы получили украинское финансирование. Но с точки зрения того, что людей волнует в повседневной жизни, это не будет зарегистрировано".

Публично команда Байдена настаивает на том, что дебаты не являются "или-или"; что президент может "проводить навигацию, делая две вещи одновременно".

"Забегая вперед, кажется вероятным, что Байден вернется к войне на больших сценах", - указывает издание. Здесь издание упоминает об ожидаемой поездке Байдена во Францию в начале июня, чтобы отметить 80-ю годовщину вторжения в день D и саммит НАТО в Вашингтоне летом.

"Но еще до того, как состоятся эти выступления, можно было заметить изменения в передаче сообщений", - отмечает издание.

При этом издание указывает, что "команда Байдена считает, что она преодолела некоторые из самых сложных политических периодов, связанных с военными усилиями". Недавние опросы общественного мнения отражают рост поддержки Украины среди американцев. Опрос Gallup, опубликованный в этом месяце, показал, что 36 процентов американцев считают, что США не предоставили достаточно помощи Украине по сравнению с 25 процентами в октябре. Еще 36 процентов респондентов заявили, что США предоставили Киеву слишком большую помощь, а 26 процентов заявили, что сумма была правильной.

Относительно того, почему это так, помощники отмечают, что в отличие от других войн, которые поглотили президентов США в годы выборов, война в Украине не предусматривает присутствия американских солдат на земле, что снижает остроту повседневного влияния на американцев.

"На президенте лежит обязанность донести до американского народа, почему Украина и наша поддержка так важны. Хотя он делал это несколько раз, его рассказ не был достаточно ясен для большинства американцев", - сказала Алина Полякова, президент и генеральный директор Центра анализа европейской политики.

Байден подписал законопроект о помощи Украине