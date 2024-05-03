Байден после принятия помощи Украине планирует сделать эту тему менее публичной в предвыборный период - Politico

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
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Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

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Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
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Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

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"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
  •  114749 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

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Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
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Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

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Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
2 мая 2024, 05:35  •  106891 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

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Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  125872 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  124787 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  119246 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
1 мая 2024, 08:36  •  115103 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

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"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
1 мая 2024, 07:24  •  101941 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

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Байден после принятия помощи Украине планирует сделать эту тему менее публичной в предвыборный период - Politico

Команда Байдена после принятия помощи Украине планирует сделать эту тему менее публичной, поскольку экономические проблемы являются приоритетными для избирателей накануне предвыборной кампании.

Война •   •  3480 просмотра
Байден после принятия помощи Украине планирует сделать эту тему менее публичной в предвыборный период - Politico

Зеленский встретился с главой МИД Британии Кэмероном: говорили о ситуации на фронте и военной помощи

Зеленский встретился с министром иностранных дел Великобритании Кэмероном в Киеве, где обсудил ситуацию на фронте, поставки военной помощи и подготовку к будущим международным саммитам.

Война •   •  4287 просмотра
Зеленский встретился с главой МИД Британии Кэмероном: говорили о ситуации на фронте и военной помощи

россияне ночью и утром обстреляли 5 громад Сумщины: прозвучало более 40 взрывов

Ночью и утром россияне обстреляли 5 громад в Сумской области, зафиксировано более 40 взрывов.

Война •   •  4285 просмотра
россияне ночью и утром обстреляли 5 громад Сумщины: прозвучало более 40 взрывов

У Байдена объяснили, почему он назвал Японию "ксенофобной" наряду с Индией, россией и Китаем

Байден назвал Японию, Индию, россию и Китай "ксенофобами" за то, что они не принимают больше иммигрантов, утверждая, что поощрение иммиграции будет способствовать развитию их экономик.

Новости Мира •   •  3449 просмотра
У Байдена объяснили, почему он назвал Японию "ксенофобной" наряду с Индией, россией и Китаем

Великобритания будет выделять Украине более 3,5 млрд долларов военной поддержки ежегодно - Кэмерон

Великобритания предоставит Украине $3,74 млрд ежегодной военной помощи, что является крупнейшим пакетом помощи от стране на сегодняшний день, причем некоторое оборудование уже прибывает в Украину.

Война •   •  7721 просмотра
Великобритания будет выделять Украине более 3,5 млрд долларов военной поддержки ежегодно - Кэмерон

В Днепропетровской области враг вечером нанес ракетный удар по Криворожью, ночью бил по Никопольщине

Российские войска нанесли ракетный удар по Криворожскому району Днепропетровской области, вызвав пожар, а также обстреляли Никопольскую и Марганецкую громады из артиллерии и беспилотников, но о жертвах не сообщалось.

Война •   •  7533 просмотра
В Днепропетровской области враг вечером нанес ракетный удар по Криворожью, ночью бил по Никопольщине

Гендиректор Apple назвал Китай "самым конкурентным рынком в мире" на фоне падения продаж iPhone

Apple сообщила о неутешительных квартальных результатах из-за слабого спроса в Китае и жесткой конкуренции со стороны Huawei, но сохраняет оптимизм в отношении долгосрочного потенциала Китая и других рынков, таких как Индия, объявив о рекордном плане выкупа акций на сумму 110 миллиардов долларов и намекнув на будущие запуски продуктов на основе ИИ.

Экономика •   •  7282 просмотра
Гендиректор Apple назвал Китай "самым конкурентным рынком в мире" на фоне падения продаж iPhone

В Херсонской области россияне обстрелами повредили инфраструктуру, ранен человек

Российские войска обстреляли 14 населенных пунктов в Херсонской области, повредив инфраструктуру и ранив одного человека.

Война •   •  8970 просмотра
В Херсонской области россияне обстрелами повредили инфраструктуру, ранен человек

Скибицкий: Россия может взять страны Балтии за семь дней, а НАТО отреагирует за 10 дней

По словам заместителя начальника Главного управления военной разведки Министерства обороны Украины, Россия может вторгнуться в страны Балтии за 7 дней, в то время как реакция НАТО займет 10 дней, что ставит страны Балтии под угрозу, если союзники Украины не увеличат оборонное производство, чтобы помочь Киеву.

Война •   •  14323 просмотра
Скибицкий: Россия может взять страны Балтии за семь дней, а НАТО отреагирует за 10 дней

Кэмерон: Украина имеет право бить по России предоставленным Британией оружием

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Украина имеет право наносить удары по целям на территории России оружием, которое поставляет Великобритания, поскольку Россия атакует украинскую территорию.

Война •   •  14158 просмотра
Кэмерон: Украина имеет право бить по России предоставленным Британией оружием