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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Байден подписал законопроект о помощи Украине

Байден подписал законопроект о помощи Украине

Киев  •  УНН

24 апреля 2024, 15:00  •  619 просмотра

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Президент Джо Байден подписал законопроект о предоставлении помощи Украине.

Президент США Джо Байден подписал законопроект о помощи Украине, передает УНН.

"Я только что подписал законопроект в закон с помощью", - сообщил Байден.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
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Байден подписал законопроект о помощи Украине

Президент Джо Байден подписал законопроект о предоставлении помощи Украине.

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Байден подписал законопроект о помощи Украине

В Пентагоне сообщили, как быстро смогут поставить помощь Украине после решения вопроса закона

США могут передать Украине помощь в течение нескольких дней после одобрения Конгрессом и подписания Президентом Байденом, указали в Пентагоне.

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В Пентагоне сообщили, как быстро смогут поставить помощь Украине после решения вопроса закона

Германия и Великобритания планируют расширить совместные инвестиции в оборону для укрепления военно-промышленной базы Украины

Германия и Великобритания планируют интенсифицировать сотрудничество, включая совместную поддержку украинских вертолетов, вооружение, техническое обслуживание и обучение, с целью укрепления военно-промышленной базы Украины.

Война •   •  1294 просмотра
Германия и Великобритания планируют расширить совместные инвестиции в оборону для укрепления военно-промышленной базы Украины

Рада планирует повторно рассмотреть законопроект о штрафах за нарушение комендантского часа

Парламент планирует пересмотреть введение штрафов за нарушение комендантского часа и правил светомаскировки, уменьшив штрафы для граждан, но увеличив штрафы для бизнеса.

Общество •   •  1352 просмотра
Рада планирует повторно рассмотреть законопроект о штрафах за нарушение комендантского часа

Обыск является крайним следственным действием: Костин о приказе о стандартах деятельности прокуроров в сфере защиты инвестиций

В Украине каждое пятое уголовное дело в экономическом секторе было закрыто после проверки, а количество обысков и изъятий имущества предприятий уменьшилось за последние три месяца, сообщает Генеральная прокуратура.

политика •   •  1454 просмотра
Обыск является крайним следственным действием: Костин о приказе о стандартах деятельности прокуроров в сфере защиты инвестиций

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев лоббирует принятие законопроекта о борьбе с лудоманией среди военнослужащих и ликвидацию КРАИЛ, что позволит создать новый регулятор деятельности лотерей.

Экономика •   •  8309 просмотра
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Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

В Днепре мать пыталась продать двухлетнего сына за миллион гривен

В Днепре женщина пыталась продать своего 2-летнего сына за миллион гривен, потому что он якобы вмешивался в ее личную жизнь, но ее задержали во время передачи ребенка.

Криминал и ЧП •   •  1367 просмотра
В Днепре мать пыталась продать двухлетнего сына за миллион гривен

Папа призвал молиться за охваченную войной Украину и мир на Ближнем Востоке

Папа Франциск призвал паломников молиться за мир в охваченной войной Украине и на Ближнем Востоке, выражая сожаление по поводу гибели молодых солдат и страданий, вызванных конфликтами.

Общество •   •  2095 просмотра
Папа призвал молиться за охваченную войной Украину и мир на Ближнем Востоке

В Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Сольского с должности министра агрополитики

В Верховной Раде зарегистрировано постановление об увольнении Николая Сольского с должности министра аграрной политики и продовольствия Украины после того, как его заподозрили в завладении государственной землей стоимостью 291 млн грн и попытке завладеть еще одной землей стоимостью 190 млн грн.

политика •   •  2998 просмотра
В Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Сольского с должности министра агрополитики

Шольц повторил отказ поставки Taurus, но настаивает на увеличении Европой помощи Украине после шага США

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европа должна продолжать увеличивать помощь Украине даже после одобрения большого пакета помощи от США, но он оставил в силе свой отказ отправить в Украину крылатые ракеты большой дальности "Таурус".

Война •   •  3689 просмотра
Шольц повторил отказ поставки Taurus, но настаивает на увеличении Европой помощи Украине после шага США