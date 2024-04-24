Байден подписал законопроект о помощи Украине

В Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Сольского с должности министра агрополитики

В Верховной Раде зарегистрировано постановление об увольнении Николая Сольского с должности министра аграрной политики и продовольствия Украины после того, как его заподозрили в завладении государственной землей стоимостью 291 млн грн и попытке завладеть еще одной землей стоимостью 190 млн грн.