Байден після ухвалення допомоги Україні планує зробити цю тему менш публічною у передвиборчий період - Politico

Команда президента США Джо Байдена після ухвалення допомоги Україні планує зробити цю тему менш публічною напередодні перевиборчої кампанії, на тлі того, як економічні проблеми є пріоритетними для виборців, повідомляє Politico, пише УНН.

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Видання вказує, що президент США Джо Байден здобув величезну перемогу у зовнішній політиці з ухваленням минулого тижня законопроекту про зовнішню допомогу, який передбачав 60 мільярдів доларів для України. "Але тепер, подолавши цю перешкоду, його команда готова зробити постійну прихильність Америки" у цьому питанні "меншою мірою публічної уваги, на тлі того, як вона спрямована на електорат, зайнятий економічними турботами", пише видання.

Справа демократії, як вказано, залишатиметься центральним компонентом кампанії переобрання Байдена - як об’єднуюча нитка для обговорення всього, від України та Дональда Трампа до абортів, безпеки вогнепальної зброї та освіти - тому Білий дім і помічники кампанії заявили, що не передбачають невпинного поштовху з боку зв'язків з громадськістю для посилення підтримки питання, пов'язаного з Україною, у найближчі місяці, пише видання.

Байден зробив заяву після ухвалення законопроекту про допомогу, а радник з національної безпеки Джейк Салліван також відвідав кімнату для брифінгу в Білому домі. Але, як додав один високопоставлений чиновник адміністрації, "тепер, коли Конгрес ухвалив додатковий документ, це, природно, не є таким актуальним питанням". "Проте неспроможність зосередити увагу країни на тому, чому постійна підтримка Америкою України має значення - чому вона залишається екзистенційною проблемою для країн далеко за межами Східної Європи - створює реальні ризики, попереджають експерти із зовнішньої політики. Це може ще більше послабити внутрішню підтримку самої війни, майже закрити двері для будь-якого додаткового фінансування та ускладнити ключовий компонент президентської спадщини Байдена: збереження давньої ролі Америки як центральної опори глобального демократичного порядку", - зазначає видання.

"Для адміністрації Байдена важливо не поступатися публічними повідомленнями про Україну людям, які скептично ставляться до підтримки США, - сказала Рейчел Ріццо, старший науковий співробітник Атлантичної ради. - Не говорячи про це, він наражається на такий ризик, особливо з огляду на те, що це вже тема для розмов на виборах для тих, хто виступає проти допомоги Україні".

І все ж демократи та віддані трансатлантисти, які погоджуються з думкою Байдена, переважно вважають, що найважливішим елементом для подальшої підтримки України та НАТО з боку США є отримання президентом другого терміну. Для них має сенс наголошувати на інших питаннях, які найбільше хвилюють американських виборців, пише видання.

"Питання, які є найважливішими для світу, не обов’язково є невідкладними для виборців, 0 сказала Дженніфер Палмієрі, яка працювала директором із комунікацій під час кампанії Гілларі Клінтон у 2016 році. - Надзвичайно важливо, що ми отримали українське фінансування. Але з точки зору того, що людей хвилює у повсякденному житті, це не буде зареєстровано".

Публічно команда Байдена наполягає на тому, що дебати не є "або-або"; що президент може "орієнтуватися, роблячи дві речі одночасно".

"Забігаючи вперед, здається ймовірним, що Байден повернеться до війни на великих сценах", - вказує видання. Тут видання згадує про очікувану поїздку Байдена до Франції на початку червня, щоб відзначити 80-ту річницю вторгнення в день D та саміт НАТО у Вашингтоні влітку.

"Але ще до того, як відбудуться ці промови, можна було помітити зміни в передачі повідомлень", - зазначає видання.

При цьому видання вказує, що "команда Байдена вважає, що вона подолала деякі з найскладніших політичних періодів, пов'язаних із військовими зусиллями". Нещодавні опитування громадської думки відображають зростання підтримки України серед американців. Опитування Gallup, опубліковане цього місяця, показало, що 36 відсотків американців вважають, що США не надали достатньо допомоги Україні порівняно з 25 відсотками у жовтні. Ще 36 відсотків респондентів заявили, що США надали Києву надто велику допомогу, а 26 відсотків заявили, що сума була правильною.

Щодо того, чому це так, помічники зазначають, що на відміну від інших воєн, які поглинули президентів США у роки виборів, війна в Україні не передбачає присутності американських солдатів на землі, що знижує гостроту повсякденного впливу на американців.

"На президенті лежить обов'язок донести до американського народу, чому Україна та наша підтримка такі важливі. Хоча він робив це кілька разів, його розповідь не була достатньо ясна для більшості американців", - сказала Аліна Полякова, президент і генеральний директор Центру аналізу європейської політики.

Байден підписав законопроект про допомогу Україні