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Понад 2 000 людей заарештовано в американських кампусах з початку пропалестинських протестів

Понад 2 000 людей заарештовано в американських кампусах з початку пропалестинських протестів

Київ • УНН

 • 19561 перегляди

З 18 квітня під час пропалестинських протестів у близько 40 університетах у 25 штатах США було заарештовано майже 2 000 осіб.

В ході пропалестинських протестів в низці університетів США за останні тижні було заарештовано понад 2 000 осіб, - з 18 квітня, арешти були зафіксовані у приблизно 40 університетах в 25 з 50 штатів США, повідомляє УНН із посиланням на ORF та Le Figaro.

Деталі

З середини квітня хвиля мітингів на підтримку Гази прокотилася американськими кампусами, приблизно в сорока університетах, від Атлантичного узбережжя до Каліфорнії. Згідно з повідомленням кількох американських ЗМІ, було заарештовано близько 2000 осіб.

Заклики студентів скрізь більш-менш однакові: демонстранти вимагають, щоб університети розірвали зв'язки з меценатами і компаніями, пов'язаними з Ізраїлем, і засуджують підтримку Тель-Авіва з боку США. Вони вказують на збройне придушення сектора Газа у відповідь на терористичний напад 7 жовтня.

Байден пов’язав економічні проблеми Китаю, Індії та Японії із "ксенофобією"02.05.24, 09:39 • 17236 переглядiв

Президент США Джо Байден рішуче засудив насильство під час протестів, виступаючи вчора у Білому домі. "Існує право на протест, але не право викликати хаос. Ми не авторитарна країна, яка змушує людей мовчати", - сказав Байден.

Раніше його опонент-республіканець Дональд Трамп звинуватив Байдена в бездіяльності перед обличчям про-палестинського руху. "Це радикальні ліві божевільні, і їх треба зупинити зараз", - заявив Трамп, прибувши на суд у Нью-Йорку.

Нагадаємо

У Сполучених Штатах у четвер поліція силоміць вивела десятки непокірних пропалестинських демонстрантів із кількох коледжів, зокрема розгромила табір у Каліфорнійському університеті. За останні дні студенти провели мітинги або встановили намети в десятках університетів на знак протесту проти війни Ізраїлю у Газі.

Байден після ухвалення допомоги Україні планує зробити цю тему менш публічною у передвиборчий період - Politico03.05.24, 09:19 • 58143 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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