Понад 2 000 людей заарештовано в американських кампусах з початку пропалестинських протестів
Київ • УНН
З 18 квітня під час пропалестинських протестів у близько 40 університетах у 25 штатах США було заарештовано майже 2 000 осіб.
В ході пропалестинських протестів в низці університетів США за останні тижні було заарештовано понад 2 000 осіб, - з 18 квітня, арешти були зафіксовані у приблизно 40 університетах в 25 з 50 штатів США, повідомляє УНН із посиланням на ORF та Le Figaro.
Деталі
З середини квітня хвиля мітингів на підтримку Гази прокотилася американськими кампусами, приблизно в сорока університетах, від Атлантичного узбережжя до Каліфорнії. Згідно з повідомленням кількох американських ЗМІ, було заарештовано близько 2000 осіб.
Заклики студентів скрізь більш-менш однакові: демонстранти вимагають, щоб університети розірвали зв'язки з меценатами і компаніями, пов'язаними з Ізраїлем, і засуджують підтримку Тель-Авіва з боку США. Вони вказують на збройне придушення сектора Газа у відповідь на терористичний напад 7 жовтня.
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Президент США Джо Байден рішуче засудив насильство під час протестів, виступаючи вчора у Білому домі. "Існує право на протест, але не право викликати хаос. Ми не авторитарна країна, яка змушує людей мовчати", - сказав Байден.
Раніше його опонент-республіканець Дональд Трамп звинуватив Байдена в бездіяльності перед обличчям про-палестинського руху. "Це радикальні ліві божевільні, і їх треба зупинити зараз", - заявив Трамп, прибувши на суд у Нью-Йорку.
Нагадаємо
У Сполучених Штатах у четвер поліція силоміць вивела десятки непокірних пропалестинських демонстрантів із кількох коледжів, зокрема розгромила табір у Каліфорнійському університеті. За останні дні студенти провели мітинги або встановили намети в десятках університетів на знак протесту проти війни Ізраїлю у Газі.
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