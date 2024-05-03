У США відбулись нові заворушення та арешти пропалестинських демонстрантів у студентських містечках

У Сполучених Штатах у четвер поліція силоміць вивела десятки непокірних пропалестинських демонстрантів із кількох коледжів, зокрема розгромила табір у Каліфорнійському університеті. За останні дні студенти провели мітинги або встановили намети в десятках університетів на знак протесту проти війни Ізраїлю у Газі, пише Reuters, передає УНН.

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Як повідомляється, правоохоронці увійшли в наметове містечко, встановлене на території Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі. Вони використовували спалахи та засоби для боротьби з масовими заворушеннями, щоб проштовхнути крізь ряди протестувальників, які намагалися зупинити правоохоронців.

Поліція Лос-Анджелеса повідомила в соціальних мережах, що 210 осіб було заарештовано в Каліфорнійському університеті, і сотні арештів було проведено в інших університетах за ніч і в четвер.

Протести в США

Останніми днями студенти провели мітинги або встановили намети в десятках університетів на знак протесту проти війни Ізраїлю з сектором Газа. Демонстранти закликали президента США Джо Байдена, який підтримує право Ізраїлю на самооборону, зробити більше, щоб зупинити "кровопролиття" в Газі, і вимагали від навчальних закладів відмовитися від акцій компаній, які підтримують уряд Ізраїлю.

Багато навчальних закладів, включно з Колумбійським університетом у Нью-Йорку, викликали поліцію для придушення протестів. Байден перервав своє мовчання з приводу демонстрацій у четвер після рейду в Каліфорнійському університеті, заявивши, що американці мають право протестувати, але не розв'язувати насильство.

"Знищення власності - це не мирний протест. Це протизаконно. Вандалізм, незаконне проникнення, биття вікон, закриття кампусів, скасування занять і випускних вечорів - усе це не є мирним протестом ", - сказав він у Білому домі.

Пропалестинські правозахисники подали у суд проти Колумбійського університету США через арешти протестувальників