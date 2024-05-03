В США произошли новые беспорядки и аресты пропалестинских демонстрантов в студенческих городках

В Соединенных Штатах в четверг полиция силой вывела десятки непокорных пропалестинских демонстрантов из нескольких колледжей, в частности разгромила лагерь в Калифорнийском университете. За последние дни студенты провели митинги или установили палатки в десятках университетов в знак протеста против войны Израиля в Газе, пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Как сообщается, правоохранители вошли в палаточный городок, установленный на территории Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Они использовали вспышки и средства для борьбы с массовыми беспорядками, чтобы протолкнуть сквозь ряды протестующих, которые пытались остановить правоохранителей.

Полиция Лос-Анджелеса сообщила в социальных сетях, что 210 человек были арестованы в Калифорнийском университете, и сотни арестов были проведены в других университетах за ночь и в четверг.

Протесты в США

В последние дни студенты провели митинги или установили палатки в десятках университетов в знак протеста против войны Израиля с сектором Газа. Демонстранты призвали президента США Джо Байдена, который поддерживает право Израиля на самооборону, сделать больше, чтобы остановить "кровопролитие" в Газе, и требовали от учебных заведений отказаться от акций компаний, которые поддерживают правительство Израиля.

Многие учебные заведения, включая Колумбийский университет в Нью-Йорке, вызвали полицию для подавления протестов. Байден прервал свое молчание по поводу демонстраций в четверг после рейда в Калифорнийском университете, заявив, что американцы имеют право протестовать, но не развязывать насилие.

"Уничтожение собственности - это не мирный протест. Это противозаконно. Вандализм, незаконное проникновение, битье окон, закрытие кампусов, отмена занятий и выпускных вечеров - все это не является мирным протестом", - сказал он в Белом доме.

Пропалестинские правозащитники подали в суд против Колумбийского университета США из-за арестов протестующих