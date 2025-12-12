Почему праздничная елка со светом, а я - нет? В ДТЭК дали объяснение

Главные городские елки в период нарушений энергоснабжения в результате российских атак светятся за счет спонсоров и меценатов. Об этом объяснили в ДТЭК, передает УНН.

Вопрос того, что именно должно светиться на улицах, решает местная власть. Именно она подает списки критических объектов, которые должны оставаться со светом. Из соображений безопасности движения, мостов, перекрестков, пешеходных зон. Поэтому иногда фонари работают даже, когда жилые дома выключены. А главные городские елки, как вот на Софийской площади в Киеве, в 2025 году светятся за счет спонсоров и меценатов, а не бюджета города или дополнительной нагрузки на энергосистему