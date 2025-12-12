$42.270.01
Почему праздничная елка со светом, а я - нет? В ДТЭК дали объяснение

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Главные городские елки, в частности на Софийской площади в Киеве, освещаются за счет спонсоров и меценатов, а не городского бюджета. Это позволяет избежать дополнительной нагрузки на энергосистему в условиях отключений света.

Почему праздничная елка со светом, а я - нет? В ДТЭК дали объяснение

Главные городские елки в период нарушений энергоснабжения в результате российских атак светятся за счет спонсоров и меценатов. Об этом объяснили в ДТЭК, передает УНН.

Вопрос того, что именно должно светиться на улицах, решает местная власть. Именно она подает списки критических объектов, которые должны оставаться со светом. Из соображений безопасности движения, мостов, перекрестков, пешеходных зон. Поэтому иногда фонари работают даже, когда жилые дома выключены. А главные городские елки, как вот на Софийской площади в Киеве, в 2025 году светятся за счет спонсоров и меценатов, а не бюджета города или дополнительной нагрузки на энергосистему 

- заявили в ДТЭК.

В компании также добавили, что по такому принципу работают ТРЦ, ведь многие из них работают благодаря собственным генераторам, автономным системам питания или собственному импорту электроэнергии из Европы.

Помните, отключения - следствие российских ударов по энергетике, а не праздничных огней или работы ТРЦ. Свет держится 

- добавили в компании.

Напомним

Завтра, 13 декабря, украинцев ждет еще один день с отключениями. В Укрэнерго отмечают, что графики будут действовать во всех регионах, но не уточняют количество очередей.

Павел Башинский

