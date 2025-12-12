$42.270.01
ЄС ухвалив рішення про безстрокове заморожування активів росії
Сирів їдять найменше у Європі: яким молочним продуктам надають перевагу українці
Новий Трудовий кодекс доопрацьовано та готується до розгляду: чого очікувати
Гібридна війна: навіщо росія знищує фармацевтичну інфраструктуру та провокує дефіцит ліків в Україні
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
За кожним прийду особисто: Генпрокурор Кравченко не збирається у відставку і знає, хто працює проти нього
Повноваження СБУ розширяться: Зеленський підписав закон
У Раді працюють над вдосконаленням законодавства, яке регулює роботу медичних закладів
Переоформлення авто в Україні: адвокат розповів, де це можна зробити, скільки коштує, та плюси і мінуси різних методів
Чому святкова ялинка зі світлом, а я - ні? У ДТЕК дали пояснення

Київ • УНН

 • 250 перегляди

Головні міські ялинки, зокрема на Софійській площі в Києві, освітлюються коштом спонсорів і меценатів, а не міського бюджету. Це дозволяє уникнути додаткового навантаження на енергосистему в умовах відключень світла.

Чому святкова ялинка зі світлом, а я - ні? У ДТЕК дали пояснення

Головні міські ялинки у період порушень енергопостачання унаслідок російських атак світяться за рахунок спонсорів і меценатів. Про це пояснили в ДТЕК, передає УНН.

Питання того, що саме повинна світитися на вулицях, вирішує місцева влада. Саме вона подає списки критичних об'єктів, які мають залишатися зі світлом. З міркувань безпеки руху, мостів, перехресть, пішохідних зон. Тому інколи ліхтарі працюють навіть, коли житлові будинки вимкнені. А головні міські ялинки, як от на Софійській площі в Києві, у 2025 році світяться за рахунок спонсорів і меценатів, а не бюджету міста чи додаткового навантаження на енергосистему 

- заявили в ДТЕК.

У компанії також додали, що за таким принципом працюють ТРЦ, адже багато з них працюють завдяки власним генераторам, автономним системам живлення або власному імпорту електроенергії з Європи.

Пам'ятайте, відключення - наслідок російських ударів по енергетиці, а не святкових вогнів чи роботи ТРЦ. Світло тримається 

- додали в компанії.

Нагадаємо

Завтра, 13 грудня, українців чекає ще один день із відключеннями. В Укренерго зазначають, що графіки будуть діяти у всіх регіонах, але не уточнюють кількість черг.

Павло Башинський

Суспільство
Новий рік
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
ДТЕК
Укренерго
Європа
Київ