Чому святкова ялинка зі світлом, а я - ні? У ДТЕК дали пояснення
Київ • УНН
Головні міські ялинки, зокрема на Софійській площі в Києві, освітлюються коштом спонсорів і меценатів, а не міського бюджету. Це дозволяє уникнути додаткового навантаження на енергосистему в умовах відключень світла.
Головні міські ялинки у період порушень енергопостачання унаслідок російських атак світяться за рахунок спонсорів і меценатів. Про це пояснили в ДТЕК, передає УНН.
Питання того, що саме повинна світитися на вулицях, вирішує місцева влада. Саме вона подає списки критичних об'єктів, які мають залишатися зі світлом. З міркувань безпеки руху, мостів, перехресть, пішохідних зон. Тому інколи ліхтарі працюють навіть, коли житлові будинки вимкнені. А головні міські ялинки, як от на Софійській площі в Києві, у 2025 році світяться за рахунок спонсорів і меценатів, а не бюджету міста чи додаткового навантаження на енергосистему
У компанії також додали, що за таким принципом працюють ТРЦ, адже багато з них працюють завдяки власним генераторам, автономним системам живлення або власному імпорту електроенергії з Європи.
Пам'ятайте, відключення - наслідок російських ударів по енергетиці, а не святкових вогнів чи роботи ТРЦ. Світло тримається
Нагадаємо
Завтра, 13 грудня, українців чекає ще один день із відключеннями. В Укренерго зазначають, що графіки будуть діяти у всіх регіонах, але не уточнюють кількість черг.