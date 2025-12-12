$42.270.01
13:33
Новий Трудовий кодекс доопрацьовано та готується до розгляду: чого очікувати
Ексклюзив
13:09 • 15193 перегляди
Гібридна війна: навіщо росія знищує фармацевтичну інфраструктуру та провокує дефіцит ліків в Україні
Ексклюзив
13:07 • 18621 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
11:47 • 30614 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
11:37 • 25562 перегляди
За кожним прийду особисто: Генпрокурор Кравченко не збирається у відставку і знає, хто працює проти нього
12 грудня, 10:25 • 22044 перегляди
Повноваження СБУ розширяться: Зеленський підписав закон
Ексклюзив
12 грудня, 10:23 • 22276 перегляди
У Раді працюють над вдосконаленням законодавства, яке регулює роботу медичних закладів
Ексклюзив
12 грудня, 07:00 • 23670 перегляди
Переоформлення авто в Україні: адвокат розповів, де це можна зробити, скільки коштує, та плюси і мінуси різних методів
12 грудня, 01:09 • 29155 перегляди
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки для реалізації мирної угоди
11 грудня, 17:49 • 41358 перегляди
Рубіо, Гегсет, Віткофф, Кушнер та інші високопосадовці США провели переговори з українською командою: говорили про гарантії безпекиPhoto
Відключення світла 13 грудня діятимуть по всій Україні

Київ • УНН

 • 72 перегляди

13 грудня по всій Україні діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Причина – наслідки російських атак на енергооб'єкти.

Відключення світла 13 грудня діятимуть по всій Україні

Завтра, 13 грудня, українців чекає ще один день із відключеннями. В Укренерго зазначають, що графіки будуть діяти у всіх регіонах, але не уточнюють кількість черг, передає УНН.

Завтра, 13 грудня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів) 

- йдеться у повідомленні.

В Укренерго додали, що причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти 

Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо! 

- резюмували в компанії.

Українцям обіцяють скорочення тривалості відключень світла вже на цих вихідних

Антоніна Туманова

СуспільствоЕкономіка
