Відключення світла 13 грудня діятимуть по всій Україні
Київ • УНН
13 грудня по всій Україні діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Причина – наслідки російських атак на енергооб'єкти.
Завтра, 13 грудня, українців чекає ще один день із відключеннями. В Укренерго зазначають, що графіки будуть діяти у всіх регіонах, але не уточнюють кількість черг, передає УНН.
Завтра, 13 грудня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)
В Укренерго додали, що причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти
Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!
